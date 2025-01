Container für den schweren Schrotteinsatz

ISR mit Hauptsitz in Itzehoe führt Lkw-Verkehre auch deutschlandweit und an das angrenzende Ausland durch. Dank direkter Hafenanbindung einiger Betriebsstätten sind Binnenschiffe in die Verwertungslogistik eingebunden. Metallbau-, Abbruch- sowie andere Recyclingunternehmen bis hin zu Privatpersonen zählen zu den Lieferanten. Rund 2500 Container, Boxen und Absetzmulden sind dazu im Einsatz.

Seit über 35 Jahren und damit generationsübergreifend ist Ellermann Container in Ganderkesee Ausrüster von ISR für die unterschiedlichsten Wechselcontainer, Stapelboxen und Absetzmulden. „Wer in der Schrottlogistik unterwegs ist, kennt die Anforderungen, wie sie im schweren Einsatz täglich auftreten. Wir haben unseren Wechselcontainer die E-Boxx für härteste Einsätze entwickelt“, erklärt Geschäftsführer Thomas Ellermann und ergänzt: „In der Schrottlogistik treten im Einsatz vielfach punktuelle Belastungen auf den Containerboden oder den Seitenwänden auf. Wir verarbeiten deshalb ausschließlich Hardox im Boden- und Seitenbereich. Durch diese hochverschleißfesten Stähle, sowie intelligente positive und negative Kantungen bekommt der Abrollcontainer die Eigenschaften, die im härtesten Einsatz erforderlich sind. Um das Eigengewicht zu reduzieren, ist das Deckprofil aus dem hochfesten Konstruktionsstahl Domex gefertigt.“ „Nach unseren Erfahrungen hält die E-Boxx im Einsatz rund zweimal länger als die üblichen Abrollcontainer“, berichtet Kevin Hopp, Inhaber und Geschäftsführer bei ISR Recycling, das von ihm mittlerweile in der 4. Generation geführt wird.

„Zwischen unseren Unternehmen besteht mehr als eine reine Kunden- Lieferantenbeziehung und das bereits über Generationen hinweg. Bei den Zusammentreffen hat ISR in der Vergangenheit uns viele Tipps gegeben und Anpassungsverschläge gegeben, die zu Detailanpassungen bei unseren Containern führten“, erzählt Thomas Ellermann.

Die über 200 Mitarbeiter von ISR bewegen jährlich mehr als 350.000 Tonnen Schrott. Eine Vorsortierung inklusiv eigenem Schredder bereitet das Material auf. Schrott wird zu Wertstoff und die Abnehmer werden dann je nach Bedarf per ISO Container, Schiff oder mit Lkw im Glieder- oder Sattelzug beliefert. Im Rahmen der Fertigung bei Ellermann Ganderksee kann der Anwender seinen Abrollcontainer nach DIN 30722 in maßgeschneiderter Variante, wie geschlossen mit Schiebedeckel oder schnelle Klappnetz Abdeckung bzw. inklusive Stahldach mit elektro-hydraulischem Antrieb, mit heckseitigen Pendelklappen oder den Abrollcontainer komplett flüssigkeitsdicht beziehen. Bei Ellermann Container wird das Produkt in RAL Wunschlackierung und mit Beschriftung nach Kundenvorgabe einsatzfertig geliefert.