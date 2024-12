Paprec übernimmt Helvetia Enrivonnement Group

Das vor 19 Jahren in Genf von der Familie Chavaz gegründete Unternehmen Helvetia Environnement sorgt für die Aufbereitung von jährlich über 300.000 Tonnen Abfällen. Mit seinen über 500 Mitarbeitern zählt das Unternehmen zu den großen Akteuren der schweizerischen Abfallwirtschaft mit den Schwerpunkten Recycling, Aufbereitung und Verwertung.

Paprec Swiss Group vereint unter ihrem Dach auch die langjährigen Geschäftsfelder von Paprec Schweiz und damit die Marken Lottner, Lopatex, E Müller, Data Ex 4000, Rewag und Reisswolf.

Paprec Schweiz ist Arbeitgeberin von 250 Personen und unterhält sieben Werke in der Deutschschweiz und in Genf. Der jährliche Umsatz liegt bei 70 Millionen CHF. Bisher ist Paprec in sechs schweizerischen Kantonen vertreten, hauptsächlich in der deutschen Schweiz. Mit der Übernahme von Helvetia Environnement kann der Konzern seine Präsenz in weiteren Regionen – insbesondere in der Westschweiz – ausbauen. Insgesamt ist Paprec damit an 22 Standorten in der Schweiz aktiv.

„Der Zusammenschluss von Paprec Schweiz und Helvetia Environnement bedeutet für unsere Kunden einen echten Mehrwert. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, aus der Schweiz eine europäische Modellregion der Kreislaufwirtschaft zu machen“, so der Präsident der Paprec Swiss Group Jean-Luc Petithuguenin. „Wir bringen unsere Expertise beim Recycling und der Dekarbonisierung mit in diese neue Verbindung.“ Namhafte Finanzpartner sind mit im Boot: „Wir arbeiten mit dem Infrastrukturfonds Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 KmGK von Swiss Life Asset Managers zusammen sowie mit UBS und dem Infrastrukturfonds Reichmuth Infrastruktur Schweiz KmGK, dessen Fondsverwalter Reichmuth & Co Infrastructure ist“, ergänzt Petithuguenin. Diese Partner halten 33 % des Unternehmenskapitals von Paprec Swiss Group.