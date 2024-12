Saubermacher offizieller Entsorgungspartner der Ski-WM 2025

Dieses ist speziell auf die Durchführung von Großevents im Sinne der Kreislaufwirtschaft ausgerichtet. In enger Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Skiverband (ÖSV) engagiert sich Saubermacher dafür, das Wintersport-Spektakel als Green Event zu gestalten. Aktive Bewusstseinsbildung, korrekte Abfalltrennung und -vermeidung sowie der Einsatz von E-Mobilität tragen zur Minimierung von CO₂-Emissionen bei.

Um dieses Versprechen zu gewährleisten, treten sowohl ÖSV, die Gemeinde, ihre Bewohner*innen und Betriebe als auch alle Besucher*innen in Aktion. Saubermacher und Gassner, ein Unternehmen der Saubermacher-Gruppe, aktivieren mit zielgruppenspezifischen Maßnahmen. Digitale Lösungen wie der Saubermacher-Wertstoffscanner sollen dabei unterstützen, das Trennverhalten am Gelände zu optimieren. Dieser scannt und informiert über die Inhalte der Restmüllcontainer und meldet Fehlwürfe. Via Digi-Cycle App haben Zuschauer*innen alle verfügbaren Sammelinseln am Schirm. Weitere Handlungsfelder betreffen u. a. die Vermeidung von Verpackungs- und Speiseabfällen, den Einsatz von Mehrweggebinden, wie auch die optimierte Tourenplanung durch intelligente Behälter mit Füllstandsanzeige und die Entsorgung mittels E-Fahrzeugen. Saubermacher ist auch in Schulen in Saalbach zur Bewusstseinsbildung unterwegs. So können die Umweltauswirkungen des Events auf ein Minimum reduziert werden.