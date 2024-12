Gelebte Kreislaufwirtschaft

Die Schuler Rohstoff GmbH spielt mit mehr als 100 Beschäftigten eine zentrale Rolle im regionalen Materialkreislauf zwischen Schwarzwald und Bodensee.

Schuler ist Spezialist für die rechtssichere Entsorgung und Aufbereitung von Abfällen und schafft so aus vermeintlichem Abfall wertvolle Sekundärrohstoffe. Dieses Selbstverständnis geht weit über die reine Dienstleistung hinaus. Entsorgung bedeutet hier nicht, Abfälle lediglich zu beseitigen, sondern sie fachgerecht zu transportieren, zu lagern und wieder aufzubereiten, um wertvolle Ressourcen zu bewahren. Ob Stanzabfälle aus der Industrie, Altpapier, Schrott oder sogar Gefahrstoffe – das Unternehmen bietet seinen Kunden ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen.

Dieses breite Spektrum der Abfallwirtschaft erfordert nicht nur fundiertes Know-how, sondern auch einen zuverlässigen und leistungsfähigen Fuhrpark. Mit 34 Meiller Abroll- und Absetzkippern erfüllt Schuler die hohen Anforderungen an moderne Logistiklösungen. Die Fahrzeuge werden sowohl für den Transport von Containern als auch für deren Verladung genutzt, ein Prozess, der unter oft schwierigen Bedingungen stattfinden muss. Robustheit, Langlebigkeit und Effizienz sind dabei entscheidende Faktoren.

Dr. Dietmar Kargoll, Prokurist bei Schuler, beschreibt die Vorteile der Meiller-Kipper eindrucksvoll. Er betont, dass gerade im Schrottbereich, wo regelmäßig mit Gesamtgewichten von bis zu 40 Tonnen gearbeitet wird, die Aufbauten hohen Belastungen standhalten müssen. Der tägliche Betrieb, bei dem Container ständig auf- und abgesetzt werden, stellt enorme Anforderungen an das Material. „Die Meiller-Aufbauten halten diese Belastungen gut aus“, fasst er zusammen.

Diese Verlässlichkeit hat bei Schuler eine lange Tradition. Bereits seit Jahrzehnten setzt das Unternehmen auf die Produkte von Meiller und profitiert von deren bewährter Qualität. Auch die Mitarbeitenden des Unternehmens wissen diese Eigenschaften zu schätzen. Für die Fahrerinnen und Fahrer spielen nicht nur technische Aspekte, sondern auch die Bedienbarkeit der Fahrzeuge eine zentrale Rolle. Peter Brendle, der seit 15 Jahren mit Meiller-Kippern arbeitet, hebt besonders die präzise und reaktionsschnelle Hydraulik hervor. Ihm gefällt, dass selbst sehr schwere Container sicher und sanft abgelassen werden können. Das macht die Arbeit nicht nur effizienter, sondern auch sicherer. Gerade in einer Branche, in der die Sicherheit einen so hohen Stellenwert hat, ist dies ein entscheidender Vorteil.