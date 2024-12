Im Biogenen Zentrum Peine hält Cat-Radlader Einzug

Die Sträucher werden zurückgeschnitten, der Rasen das letzte Mal vor dem nächsten Frühjahr gemäht und haufenweise fällt das Laub von den Bäumen. Klar, dass im Herbst auch an den Wertstoffhöfen und Kompostwerken Hochbetrieb herrscht. So auch beim Biogenen Zentrum Peine. In dem Kompostwerk, das zur Remondis-Gruppe gehört, werden Biotonneninhalte und Gartenabfälle aus privaten Haushalten zu Kompost verarbeitet. Neben kommunalen Entsorgungsfahrzeugen liefern hier private Haushalte ihre Bioabfälle, den Rasenschnitt und Strauchwerk an und versorgen sich mit Kompost, Blumenerden, Rindenmulch oder Holzbrennstoffen. Einzug in den Fuhrpark des Zentrums hat nun ein Cat Radlader 926 gehalten – nicht zuletzt, da er dank seiner Sicherheitsfeatures vor dem Hintergrund des regen Publikumsverkehrs überzeugen konnte.

Doch bevor die Kaufentscheidung für die Baumaschine fiel, wurde sie auf Herz und Nieren geprüft und auch mit Wettbewerbsmodellen verglichen. Neben der Leistung und den wirtschaftlichen Kennzahlen wie Kraftstoffeffizienz und hydrostatischem Antriebsstrang punktete der Cat 926 vorwiegend durch seine Kabine und Sicherheitsaspekte. Argumente, die den Fahrern und den Remondis-Verantwortlichen gleichermaßen besonders wichtig sind.

Die einteilige Frontscheibe sowie die neuen Parabol-Außenspiegel bieten eine gute Rundumsicht. Im Zusammenspiel mit der serienmäßigen Rückfahrkamera hat der Fahrer seine Umgebung unter Kontrolle. „Das Kamerasystem und die Monitore geben einen realen Blick auf die gesamte Umgebung. Das ist für uns nicht zuletzt im Hinblick auf den zuweilen regen Publikumsverkehr entscheidend gewesen. Schließlich können wir so die Arbeitssicherheit von Mitarbeitern und firmenfremden Anlieferern wesentlich erhöhen“, bekräftigt der Betriebsleiter des Biogenen Zentrums, Matthias Weinberg.

Neben der Arbeitssicherheit legen die Verantwortlichen der Remondis-Gruppe großen Wert auf den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. So spielt auch der Fahrkomfort bei der Kaufentscheidung eine wesentliche Rolle. Hier überzeugt die geräumige Fahrerkabine in Kombination mit dem luftgefederten Fahrersitz mit Heiz- und Kühlfunktion. Der minimale Schalldruckpegel sorgt für eine leise Arbeitsumgebung, die Schutzbelüftung für frische Luft in der Kabine. Eingesetzt wird der 125-kW-starke Neuzugang mit seinen 12,9 Tonnen Einsatzgewicht vor allem in der Materialbewegung. So verlädt der Cat Radlader 926 die angelieferten Grünabfälle in den Schredder oder die Siebanlagen, wo das Material zerkleinert beziehungsweise von Fremdstoffen, wie Küchenmesser, Nägel oder sonstige Metalle, befreit wird. Bei diesem Einsatz bewähren sich auch die hochwertigen Felsreifen, die wesentlich dicker, stichfester und verschleißfester sind als Standardreifen und somit eine deutlich höhere Lebensdauer bieten.

Mit den RAL-gütegesicherten Produkten des Biogenen Zentrums Peine können Hobbygärtner sowie Garten- und Landschaftsbaubetriebe die Gärten und Anlagen winterfest machen und gleichzeitig die Weichen für ein kommendes erfolgreiches Gartenjahr stellen. Die hochwertigen Kompostprodukte sorgen für ein gesundes Wachstum im heimischen Garten sowie für Balkon- und Kübelpflanzen, während der Rindenmulch das Wachstum unerwünschter Beikräuter hemmen soll. Die Holzhackschnitzel wiederum verhindern eine Austrocknung oder Verschlammung des Bodens und die pflanzfertige Mischung Humusboden enthält alle Nährstoffe für die Versorgung der Pflanzen und ist Grundlage zur Optimierung des Luft- und Wasserhaushaltes eines Bodens.