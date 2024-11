Droht das Chaos bei Alttextilien?

Aber schon heute warnen Experten vor einem Zusammenbruch des bestehenden Systems. Die wesentlichen Gründe dafür sind schlechtere Qualitäten durch Fast Fashion und Verschmutzungen, höhere Kosten und fehlende Absatzmärkte.

Wie ist Deutschland also auf die Getrenntsammlung vorbereitet? Was passiert mit den zusätzlichen Mengen? Wie kann das Recycling optimiert werden? Diese und andere Fragen diskutieren wir am 5.12. um 13 Uhr im RECYCLING talk.

An der von Chefredakteur Michael Brunn moderierten Diskussionsrunde nehmen als Referent*innen Clara Löw (Senior Researcher Produkte & Stoffströme, Öko-Institut), Thomas Fischer (Referent Fachverband Textilrecycling, bvse), Julia Hobohm (DGAW) und Nicole Kösegi (Gemeinschaft für textile Zukunft) teil.

Zur kostenlosen Anmeldung