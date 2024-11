Korn Recycling implementiert KI-System zur Vermeidung von Bränden

Korn Recycling hat eine Technologie von WeSort.AI implementiert, um die Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Sortierung von Gewerbeabfällen weiter zu erhöhen.

Die Investition in das BatterySort-System entstand aus dem Engagement des Unternehmens für sichere Produktionsprozesse und dem Bestreben, Brandrisiken zu minimieren, die durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus entstehen können.

BatterySort nutzt Röntgentransmissionstechnologie und speziell entwickelte Deep-Learning-Algorithmen, um bis zu einer Tiefe von 50 cm in Abfallschichten verborgene Störstoffe zu identifizieren und auszusortieren. „Unsere Anlage hat in der Vergangenheit bereits mehrere Brände erlebt, meist ausgelöst durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus. Mit BatterySort von WeSort.AI können wir nun potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig erkennen und aussortieren, bevor sie zu einem Brand führen“, erklärt Alexander Korn, Geschäftsführer von Korn Recycling. Das System bietet nicht nur einen erhöhten Schutz vor Bränden, sondern ermöglicht auch die Rückgewinnung wertvoller Materialien wie Lithium, Edelmetalle und seltene Erden aus den aussortierten Akkus und Elektrogeräten.

„Unsere Deep Learning Algorithmen erreichen bereits eine hohe Erkennungsgenauigkeit und steigern sich durch kontinuierliche Verbesserungen. Unsere KI und Datensätze entwickeln sich ebenfalls stetig weiter“, erklärt Nathanael Laier, Geschäftsführer von WeSort.AI.

Die erkannten Akkus und andere Störstoffe werden durch spezielle Luftdruckdüsen aus der Abfallschicht geblasen und auf ein Förderband geleitet, das sie in feuerfeste Container transportiert und von dort wieder dem WEEE-System zuführt.

Angesichts der Tatsache, dass die Versicherungsprämien für Sortieranlagen seit 2004 um das Achtfache gestiegen sind, zeigt sich auch die Notwendigkeit, ältere Sortieranlagen zu modernisieren. Die Technologie von WeSort.AI bietet dabei eine präventive Lösung zur Brandvermeidung und adressiert auch eine Vielzahl weiterer finanzieller und operationeller Herausforderungen.

So reduziert die Einführung des Systems in Sortieranlagen kleinere Brandschäden, die pro Jahr und Anlage Kosten von durchschnittlich 200.000 Euro verursachen. Zudem schützt sie vor dem potenziellen Totalverlust ganzer Sortieranlagen, der Schäden in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro nach sich ziehen kann.

Ein weiterer Vorteil ist die Reduktion der Versicherungsprämien, wobei WeSort.AI mit Versicherungen wie der Hübner Versicherung zusammenarbeitet. Zusätzlich können Anlagenstillstände stark reduziert und damit das Personal effizienter für die Nachsortierung und den Betrieb eingesetzt werden. Außerdem entstehen weniger Kosten für Abnahmeverpflichtungen, die dazu führen, dass Abfallmengen bei längeren Ausfällen an Wettbewerber abgegeben werden müssen. Auch sich stetig erhöhende Rückstellungen, die für die Anlagenbrände gebildet werden müssen, können reduziert werden. Hierdurch ergibt sich ein ROI von wenigen Monaten.