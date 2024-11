Abnehmende Wettbewerbsfähigkeit gefährdet Übergang zu Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen

Erstmals gab es auch einen Rückgang beim mechanischen Recycling von Kunststoffen.

Im Vergleich zu 2022 verzeichnete die Kunststoffproduktion in der EU einen starken Rückgang von 8,3 % auf 54 Mio. Tonnen. Die Produktion von mechanisch recycelten Post-Consumer-Kunststoffen ging ebenfalls um 7,8 % zurück und erreichte 7,1 Mio. t. Diese Zahlen stehen im Gegensatz zu einem weltweiten Anstieg der Kunststoffproduktion um 3,4 %. Dies führe dazu, dass der Anteil Europas am Weltmarkt weiter auf 12 % gesunken ist. Während Europa wertmäßig eine positive Handelsbilanz aufrechterhalten hat, wurde es 2022 in Bezug auf die Tonnage zum Nettoimporteur von Kunststoffharzen und 2021 von Kunststofffertigwaren. Die Exporte von Kunststoffharzen gingen zwischen 2020 und 2023 um 25,4 % zurück.

Die schwindende Wettbewerbsfähigkeit Europas bedrohe den Übergang der Branche zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe. Diese Verschiebung bedrohe die Tragfähigkeit der europäischen Kunststoff-Wertschöpfungskette, die derzeit über 1,5 Millionen Arbeitsplätze in 51.700 Unternehmen sichert und 2023 in der EU einen Umsatz von mehr als 365 Milliarden Euro erwirtschaftete. Ohne einen wettbewerbsfähigen Rahmen riskiere Europa, seine Führungsrolle bei nachhaltigen Kunststoffinnovationen und die damit verbundenen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile zu verlieren.

Die Beiträge und Analysen der Mitglieder von Plastics Europe bestätigen, dass die Importe von Kunststoffgranulaten und Fertigwaren aus Regionen mit weniger strengen Umweltstandards aufgrund der weltweiten Überkapazitäten in der Kunststoffproduktion stark zugenommen haben. Dies untergrabe die Wirtschaftlichkeit des europäischen Kunststoffrecyclings und den Übergang zu einem Kreislaufsystem für Kunststoffe. Es bestätige auch, dass Kunststoffhersteller, wie ein Großteil der industriellen Basis der EU, derzeit mit hohen Produktionskosten konfrontiert sind, die durch Faktoren wie hohe Energie- und Rohstoffpreise, anhaltende Inflation und begrenzte Verfügbarkeit von zirkulären Rohstoffen verursacht werden. Dies falle mit einem schwachen europäischen Wachstum und einer Rezession in einigen wichtigen europäischen Volkswirtschaften und Sektoren zusammen.

Obwohl Europa mit 14,8 % den höchsten Anteil an zirkulären Kunststoffen im Verhältnis zu seiner Gesamtproduktion aufweist, bedeute der Anstieg von 0,7 % seit 2022 einen verlangsamten Trend. Vor allem bleibe er hinter dem Wachstum zurück, das erforderlich ist, um die Ziele des Fahrplans für den Übergang zu Kunststoffen zu erreichen. Zusätzlich zu einem Rückgang der Produktion von mechanisch recyceltem Kunststoff wurden 2023 in Europa nur 0,12 Mio. t chemisch recycelter Kunststoff produziert, während die Produktion von biobasierten und biobezogenen Kunststoffen leicht auf 0,8 Mio. t anstieg.