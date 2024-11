Stenau verstärkt Rewindo-Netzwerk mit drei neuen Annahmestellen

Neu hinzugekommen sind nun drei Standorte der Stenau Gruppe: Ahaus, zugleich Hauptsitz des Entsorgungsunternehmens, sowie zwei weitere Standorte in Ahlen und Nordhorn. „Wir freuen uns, dass wir nun auch im nördlichen Westfalen und in der grenznahen Region zu den Niederlanden unser Netzwerk von Annahmestellen weiter ausbauen konnten“, so Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter. Auf diese Weise biete man dort auch in der Fläche zahlreichen Fensterbau- und Montageunternehmen ein umweltfreundliches und kostengünstiges Recycling ihrer alten Bauelemente.

Die Stenau Entsorgungs-Kreislaufwirtschaft GmbH & Co. KG feierte 2020 ihr 50-jähriges Bestehen. An den acht Standorten Ahaus, Gronau und Ahlen, Rheine, Diepholz, Heek, Nordhorn sowie Reichenbach im Vogtland beschäftig das Unternehmen ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Die Kooperation mit Rewindo passt gut in unsere Philosophie. Denn wenn wir über Entsorgung reden, denken wir in erster Linie an Recycling und Kreislaufwirtschaft“, so Stefan Grothus, Betriebsleiter und Leiter Vertrieb. „Im gewerblichen Bereich stellen wir uns den Herausforderungen unserer Kunden und suchen gemeinschaftlich nach optimalen Verwertungswegen.“ Entsorgungsdienstleistungen bietet Stenau darüber hinaus auch im privaten Bereich vom Containerdienst über Haushaltsauflösungen und Kehrmaschinenservice bis hin zur Rohrreinigung.