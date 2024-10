Stadler baut neuen Lager- und Bürokomplex in den USA

Mit der Investition in Winston-Salem, North Carolina, will das Unternehmen seinen wachsenden Kundenstamm in ganz Nordamerika unterstützen.

Willi Stadler, CEO der Stadler-Gruppe stellt fest: „Der amerikanische Markt ist von immenser Bedeutung für uns und wir sehen ein großes Potenzial, das weit über das hinausgeht, was unsere jetzige Niederlassung bewältigen kann. Wir haben die strategische Entscheidung getroffen, einen neuen Büro- und Lagerkomplex in den USA zu bauen, um diesem kontinuierlichen Wachstum gerecht zu werden. Diese Investition unterstreicht unser langfristiges Engagement auf diesem Markt und gewährleistet einen exzellenten Support mit einem erweiterten Lagerbestand an wichtigen Ersatz- und Verschleißteilen, die für die Versorgung unserer Kunden unverzichtbar sind. Gleichzeitig wollen wir ein Arbeitsumfeld schaffen, an dem sich unser US-Team wertgeschätzt und inspiriert fühlt, eine Umgebung, in der unsere Mitarbeitenden begeistert und motiviert ihr Bestes geben können.“

Die Entscheidung zu expandieren beruht auf Stadlers Wachstum in Nordamerika in den vergangenen vier Jahren mit einer Umsatzsteigerung von 50 % im Jahresvergleich. Mit mehr als 2.500 Quadratmetern Fläche sollen die neuen Räumlichkeiten die Kapazität des Unternehmens zur Betreuung von Bestands- und Neukunden deutlich erhöhen.

Stadler America wurde 2016 gegründet und begann mit nur vier Mitarbeitenden in Colfax, North Carolina. Seither ist das Unternehmen deutlich gewachsen, beschäftigt 13 Teammitglieder und unterstützt vier der führenden zehn Recyclingunternehmen in den USA sowie viele weitere Kunden.