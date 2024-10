Pyrum: Erster 100 %-Betrieb im neuen Werk abgeschlossen

Pyrum hat den ersten sogenannten MaxCap-Test, ein Probelauf mit 100 % Auslastung, im neuen Werk in Dilligen/Saar erfolgreich abgeschlossen.

In der Woche vom 27. September bis 4. Oktober wurde der Feststoffdurchsatz der Linie TAD 3 nach einem dreiwöchigen Teillastbetrieb langsam auf die volle Kapazität erhöht und über eine Woche gehalten. Damit wurde das Ziel eines vierwöchigen Dauerbetriebs mit maximaler Durchsatzleistung am Ende erreicht und es erfolgte der planmäßige Wartungsstopp.

Während des ersten Volllasttests erreichte der Feststoffteil der Anlage 100 % der vorgesehenen Maximalleistung. Die Öl- und Gasproduktion erreichte 95 %. Hier kam es zu einer Verstopfung der Quenchpumpe, die den Öl- und Gasdampf aus dem Reaktor zu den Kondensatoren fördert, wodurch die Öl- und Gasproduktion bei 95 % belassen und nicht auf 100 % erhöht wurde. Im Regelbetrieb steht für solche Fälle eine Reservepumpe bereit, die jedoch für den ersten MaxCap-Testbetrieb noch nicht zum Einsatz kam.

Der nächste MaxCap-Test ist in den kommenden zwei Wochen für die Linie TAD 2 geplant – dabei werden beide Quenchpumpen bereits zu Beginn der drei- bis vierwöchigen Betriebsperiode einsatzbereit sein. Sowohl in der rCB-Produktion als auch in der Öl- und Gasproduktion soll dann die volle Leistung erreicht werden. Parallel werden auch TAD 1 und TAD 3 weiterhin betrieben. Ziel ist es, bis Ende 2024 beide neuen Linien (TAD 2 und 3) stabil auf 100 % Auslastung zu betreiben.