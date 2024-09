Hensel Recycling und Mastermelt kooperieren beim Recycling von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren

Die Unternehmen wollen das Recycling und die Aufbereitung von PGM-basierten Komponenten aus Brennstoffzellen und Elektrolyseuren in Europa vorantreiben.

Die Expertise von Hensel Recycling in der Sammlung, Demontage und mechanischen Aufbereitung gebrauchter Brennstoffzellen in Verbindung mit der Kompetenz von Mastermelt in der Verarbeitung und Raffination von MEAs und Produktionsabfällen bilden die Basis für diese Partnerschaft. Ziel der Zusammenarbeit sei es, die Verfügbarkeit und Effizienz der Rückgewinnung aller enthaltenen Metalle sowie anderer kritischer Rohstoffe aus der Produktionskette sowie End-of-Life-Anlagen zu optimieren.

Die Zusammenarbeit soll sich zunächst auf den schnell wachsenden Wasserstoffmarkt in Europa konzentrieren.