Advanced Recycling Conference 2024 mit neuen Schwerpunkten

Die Advanced Recycling Conference (ARC) 2024, die vom 20. bis 21. November 2024 in Köln und online stattfindet, bietet ein erweitertes Programm, das die drängendsten Fragen der Recyclingbranche aufgreift.

Neben dem Recycling von Kunststoffverpackungen liegen weitere Schwerpunkte auf der Wertschöpfung von E-Abfällen, dem Recycling von PVC und Textilien und der Nutzung fortschrittlicher Recyclingverfahren für technische Thermoplaste. Einen weiteren Fokus bildet der Bereich der Investitionen und Finanzierung von Technologien im Bereich des Advanced Recycling.

Die Konferenz bietet Teilnehmenden die Chance, eine breite Palette moderner Recyclingtechnologien kennenzulernen. Hierzu zählen Verfahren wie Extrusion, Auflösung, Enzymolyse, Solvolyse, Pyrolyse, thermische Depolymerisation und Gasifizierung mit Hilfe von Carbon Capture and Utilisation (CCU). Das hochkarätige Programm bietet zudem Beiträge zur Vor- und Nachbehandlung von Materialien sowie zu digitalen Innovationen, die die Zukunft des Recyclings prägen werden.

Die ARC 2024 unterstützt das Erreichen der ambitionierten Recyclingziele der EU, darunter Recyclingquoten von bis zu 70 % für Verpackungen und 55 % für Kunststoffe. Die Konferenz bietet eine zentrale Plattform für Industrie, Brands, Investoren und politische Entscheidungsträger, um sich über neue regulatorische Entwicklungen zu informieren und gemeinsam innovative Lösungen für die bestehenden Herausforderungen im Recyclingsektor zu erarbeiten. In den vergangenen Jahren verzeichnete die ARC eine rasante Erfolgskurve und konnte die Teilnehmerzahl im Jahr 2023 um 30 % steigern. Knapp 300 Teilnehmende aus 26 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil. Für 2024 planen die Veranstalter, diesen Erfolg auszubauen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen Expertinnen und Experten aus dem mechanischen und chemischen Recycling fördern und vertiefen. Hierbei erhalten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in aufkommende Trends und technologische Innovationen, die den wachsenden Anforderungen der Branche gerecht werden und gleichzeitig Nachhaltigkeits- und Regulierungsziele im Blick behalten.

Weitere Informationen