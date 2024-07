Neue Qualitäten für FE-Konzentrate:

Durch den Einsatz mehrerer Magnetpolwechsel wird laut Hersteller das Material unter dem Förderband mehrfach umgeschlagen und so nicht-magnetische Störstoffe effizient entfernt. Das steigere die Qualität der FE-Fraktionen erheblich. Zudem könnten in WEEE-Anwendungen Kupferverluste in FE-Konzentraten merklich reduziert werden.

Der permanent-magnetisch arbeitende Überbandmagnetscheider hebt ferromagnetische Schrottstücke (hauptsächlich Eisen) gegen die Schwerkraft aus dem Materialstrom heraus. Durch den Polwechselprozess werden die angezogenen Eisenstücke mehrfach umgeschlagen, wodurch nicht-magnetische Störstoffe gelöst werden. Am Ende des Transportbands wird das gereinigte FE-Material separat abgeworfen. Der Einsatz von Permanentmagneten sorgt dabei für einen minimalen Energiebedarf.

Der Hersteller nennt vor allem Schredderleichtfraktionen, die Behandlung von E-Schrott, die Verarbeitung von Abbruchabfällen sowie die Sortierung von Gewerbeabfällen als Anwendungsgebiete.

Der Steinert UMP Multipol soll sich in bestehende Anlagen integrieren lassen.