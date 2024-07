Maschinen mit MyLiebherr Maintenance und Performance verwalten

Über MyLiebherr haben Kunden, Service-Partner sowie Liebherr-Mitarbeitende Zugriff auf umfangreiche Online-Services. Liebherr erweitert das umfangreiche digitale Angebot in den Bereichen Erdbewegung und Materialumschlag um zwei neue Services: MyLiebherr Performance und MyLiebherr Maintenance. Damit wird die digitale Maschinenverwaltung für Kundinnen und Kunden weiter verbessert.

Die beiden neuen Services sollen den Kunden innerhalb des MyLiebherr-Portals neue Funktionen im Hinblick auf die im Portal registrierten Liebherr-Maschinen ermöglichen. MyLiebherr Maintenance ist ein neuer Service, der es Kundinnen und Kunden ermöglicht, Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinenflotten mit maximaler Zuverlässigkeit zu betreiben. Mit MyLiebherr Performance haben Kunden Leistungsdaten von Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen optimal und konsolidiert im Blick.

Integriert in das MyLiebherr-Portal unterstützt MyLiebherr Maintenance Werkstattleitende dabei, ungeplante Maschinenstillstände zu verringern sowie die erforderliche Zeit für Problemidentifikation, -bewertung und -lösung zu reduzieren. So werden in einer Zustandsübersicht alle Maschinen und Anbauwerkzeuge des Fuhrparkbetreibers übersichtlich aufgelistet. Mittels eines Ampelsystems wird der Zustand der Maschine erfasst, Maschinen mit unmittelbarem Handlungsbedarf werden dadurch auf einen Blick erkannt. Durch weitere, optisch abgegrenzte Ampeldarstellungen können Meldungen je nach Ursache. wie beispielsweise anstehende Instandhaltungen oder niedrige Füllstände, weiter eingegrenzt werden. In einer Maschinendetailansicht können nochmals alle relevanten Zustandsinformationen pro Maschine, aktive Meldungen nach Priorität und Meldungsdatum sowie die Servicehistorie eingesehen werden.

Digitale Lösungen sind bei Liebherr intelligent miteinander verknüpft. Für eine schnelle Problembehebung sehen Werkstattleitende in der Servicehistorie zum Beispiel auch die MyAssistant-Schadensmeldungen der Maschinenbediener. Mit MyLiebherr Maintenance können darüber hinaus anstehende Wartungen analog dem Maschinendisplay optimal im Blick behalten und geplant werden. So können Servicetätigkeiten gebündelt und auf betriebliche Anforderungen abgestimmt werden.

Grundsätzlich können mit MyLiebherr Performance beispielsweise ineffiziente Maschineneinsätze erkannt, Leerlaufzeiten reduziert und dadurch Kraftstoff eingespart sowie Wiegedaten analysiert werden. Die Kombination der daraus gewonnenen Erkenntnisse mit der umfassenden Expertise von Liebherr ermöglicht es Maschinenbetreibenden, Betriebskosten anhand von Optimierungsvorschlägen zu senken und Maschineneinsätze effizienter zu gestalten.

Zudem erhalten Betreiber mit MyLiebherr Performance über die Auslastungsübersicht schnell einen Überblick, welche Maschine in welcher Höhe beansprucht ist. Mithilfe eines weiteren Features können Verbrauchswerte einzelner Maschinen angezeigt und mit einem globalen Durchschnittswert verglichen werden. Mit der Gruppenvergleichsfunktion lassen sich je nach Einsatzart oder Maschinenkategorie individuell Maschinengruppen anlegen und so bezüglich Arbeits- und Leerlaufstunden sowie Verbräuche gegenüberstellen. Auf diese Art kann der Auslastungsgrad gesteigert, Anpassungen in der Maschinendisposition vorgenommen oder interne Benchmarks durchgeführt werden.