Steil-Gruppe übernimmt Mehrheit an RMR-Gruppe

Die Steil-Gruppe verstärkt sich im Bereich der Schrottaktivitäten und erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Rhein-Main-Rohstoffe-Gruppe.

Der Anteilserwerb steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung.

„Ziel der Steil-Gruppe ist, die Wertschöpfungstiefe im Metallrecycling kontinuierlich zu erhöhen und qualitativ zu verbessern. Mittels Aufbereitung durch verschiedenste hochmoderne Großaggregate resultiert eine effizientere Gestaltung der Rohstoffkreisläufe, die Vormaterialien für die CO₂-reduzierte Herstellung von Stahl und Metallen bereitstellt. Mit dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der RMR gehen wir einen weiteren, wichtigen Schritt, um die zukünftige Bedeutung und Bereitstellung von Schrotten im Bereich Green Steel untermauern und garantieren zu können. Es freut uns, dass es uns mithilfe unserer Mitarbeiter gelungen ist, die heutige Marktposition zu erreichen, die es uns ermöglicht, im 100. Jahr des Bestehens der Unternehmensgruppe diesen weiteren Meilenstein in die Firmengeschichte eintragen zu können.

Unsere gesellschaftliche Verantwortung mit der Herstellung von Vorprodukten für das CO₂-reduzierte Herstellung von Stahl und Metallen (z. B. Green Steel und Green Aluminium) setzt große Investitionen in Aggregate und Anlagen voraus, die auch entsprechende Mengen benötigen, um wirtschaftlich betrieben werden zu können“, so Stephan Gondert, Gesellschafter der Steil-Gruppe und fügt dazu: „mit der sehr gut aufgestellten Rhein Main Rohstoffe Gruppe werden wir hierzu nicht nur im Stahlschrottbereich, sondern auch im Nicht-Eisen-Metall Bereich einen weiteren Schritt in diese Richtung gehen können“.

Bernd Ott, Gesellschafter der Rhein Main Rohstoffe GmbH, betont: „Die Rhein Main Rohstoffe Gruppe hat sich in den 10 Jahren ihres Bestehens zu einem etablierten Marktteilnehmer in den Regionen Frankfurt und Siegen/Haiger entwickelt. Mit einem sehr breiten und professionell aufgestelltem Händlerteam zeigt die RMR die Schlagkraft, auch weiterhin aktiv am Markt teilzunehmen, wobei die Zukunft verstärkt nach einer höherwertigen Aufbereitung verlangt. Im Zuge der Zukunftsplanung und internen Überlegungen einer langfristigen Nachfolgeregelung war die Steil-Gruppe der ideale Partner. Die Steil-Gruppe verfügt über einen jahrelangen Know-how-Vorsprung, die entsprechenden Genehmigungen und benötigt für ihre weiteren Investitionen Mengen, welche die RMR beisteuern kann. Zudem ergänzt sich die regionale Aufstellung der Unternehmen, sodass sich beide Strukturen gut zueinander ergänzen lassen.“