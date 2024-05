TSG Hoffenheim ist erster Zero-Waste-Verein

Nachdem es vor einem Jahr durch den TÜV Süd nach DIN Spec 91436 den Reifegrad Bronze gab, wurden nun sowohl die Arena als auch die Geschäftsstelle der TSG Hoffenheim mit dem Silber-Zertifikat beurteilt. Damit ist der Verein nach eigenen Angaben der erste vom TÜV Süd zertifizierte Zero-Waste-Verein in der Fußball-Bundesliga.

Vergleicht man die Zahlen der TSG Hoffenheim vom ersten Quartal 2023 mit demselben Quartal im Vorjahr, seien deutliche Verbesserungen zu sehen. So habe sich in dieser Zeit die Wiederverwertungsquote im Umlauf von 87 % auf knapp 91 % erhöht. Es fielen 2,14 Tonnen weniger Restabfall an und die Menge an Leichtverpackungen, die in den Recyclingkreislauf zurückgeführt wurde, konnte fast verdoppelt werden. Die Abfallgesamtmenge habe sich um knapp zwei Tonnen verringert.

Im nächsten Schritt sollen in der PreZero-Arena und in der Geschäftsstelle Maßnahmen zur Einsparung von Frischwasser und zur Energiegewinnung aus Wasserströmen recherchiert werden.