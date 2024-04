Neste schließt ersten Testlauf mit Pyrolyseöl aus Altreifen erfolgreich ab

Das im Verarbeitungsprozess eingesetzte Pyrolyseöl aus alten Fahrzeugreifen wurde von Scandinavian Enviro Systems geliefert. Ziel des Pilotversuchs von Neste war es, das Potenzial des chemischen Recyclings über Kunststoffabfälle hinaus zu bewerten, um den Pool der Abfallströme, die zu hochwertigen Produkten verarbeitet werden können, zu erweitern.

Wie bei den schwer zu recycelnden Kunststoffabfällen landet heute ein großer Teil der Reifen am Ende ihrer Lebensdauer in Deponien oder in der Verbrennung. Da Reifen aus einem Gemisch mehrerer Materialien bestehen, lassen sie sich nur schwer mit mechanischen Recyclingverfahren verwerten. Daher gibt es gute Gründe, das chemische Recycling zu nutzen, um Materialien im Kreislauf zu halten – und Scandinavian Enviro Systems hat eine Pyrolyse-Technologie zur Gewinnung von Ruß (Carbon Black) und Öl aus Altreifen entwickelt.