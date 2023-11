Entwicklung einer robotergestützten und tragbaren Rückgewinnungsanlage

Im Rahmen des Reclaim-Projekts werden Anlagen für werkstoffliches Recycling und robotergestützte Sortiersysteme mit künstlicher Intelligenz in einem Container kombiniert, der an jeden beliebigen Ort transportiert werden und innerhalb weniger Stunden einsatzbereit sein kann.

Die Abfallwirtschaft ist in abgelegenen Gebieten oder an Orten, an denen das Abfallaufkommen nicht ausreicht, um die Einrichtung von Recycling-Infrastrukturen zu rechtfertigen, eine recht schwierige Aufgabe. An Orten wie den griechischen Inseln werden die Abfälle jeden Sommer zur Behandlung oder Verarbeitung auf das Festland gebracht. Dies führt zu hohen Kosten und geringer Effizienz.

Im Rahmen des Reclaim-Projekts wird eine kostengünstige, tragbare und einfach zu installierende Anlage zur Materialrückgewinnung (MRF) entwickelt, die in jedem Gebiet, und sei es auch noch so abgelegen, die Rückgewinnung von Materialien ermöglicht. Zudem werden im Rahmen des Projekts Spiele entwickelt, um das öffentliche Bewusstsein und das Engagement für die Umwelt zu stärken und die Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Verwertung von Materialien aus Abfällen zu verbessern.

Aimplas nimmt an Reclaim teil und bringt seine Erfahrungen im Bereich der Kunststoffverwertung und Kreislaufwirtschaft in das Projekt ein. Die Rolle der Einrichtung konzentriert sich auf die Festlegung der Anforderungen und Spezifikationen der tragbaren und robotergestützten MRF-Anlage, die Priorisierung der Kunststoffverwertung und die Optimierung der Systemleistung für verschiedene Anwendungsfälle.

Michalis Maniadakis, leitender Forscher bei Forth und Koordinator des Projekts, erklärt: „Reclaim entwickelt eine neue automatisierte Lösung, um wiederverwertbare, von Ortskernen weit entfernte Abfälle direkt zurückzugewinnen. Im Einklang mit dem European Green Deal vereint das Reclaim-Projekt neueste Technologien zur Schaffung mobiler und robotergestützter Materialrückgewinnungsanlagen, die in abgelegenen und isolierten Gebieten mit der Kreislaufwirtschaft verbundene Aktivitäten voranbringen werden.“

Beim Reclaim-Projekt werden Anlagen für werkstoffliches Recycling und robotergestützte Sortiersysteme mit künstlicher Intelligenz in einem Container kombiniert, der an jeden beliebigen Ort transportiert werden und innerhalb weniger Stunden einsatzbereit sein kann. Dieses System ermöglicht die effiziente Rückgewinnung von recyclingfähigen Materialien mit einem Minimum an Arbeitskräften. Es wird mehrere Jahre nach Abschluss des Projekts weiterhin funktionsfähig und nachhaltig sein. Die Validierung des Systems erfolgt an echten Standorten auf den Ionischen Inseln.

Darüber hinaus wird durch das Projekt das soziale Bewusstsein für das Recycling durch die Entwicklung eines Spiels gefördert, das sich auf die Herausforderungen des Recyclings konzentriert und die Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt, an den Projektaktivitäten aus einer die Bevölkerung betreffenden wissenschaftlichen Sicht teilzunehmen, um Daten für die Ausbildung in künstlicher Intelligenz und interaktivem Lernen zu liefern.