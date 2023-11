Pyrum: Erstes Pyrolyseöl in neuem Reaktor produziert

In diesem Zusammenhang wurde der Reaktor hochgefahren und erstmalig auf die Produktionstemperatur von rund 650 °C erhitzt, mit Granulat beschickt und die Dosierung erfolgreich getestet, sodass in kleinen Mengen erstes Pyrolyseöl produziert werden konnte.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Im Zuge der Ende Oktober gestarteten Warminbetriebnahme können wir die nächste Erfolgsmeldung verkünden. Die erste Warmfahrt wurde wie geplant beendet, alle Systeme und Kreisläufe haben wie vorgesehen funktioniert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden wir nun auswerten und in die weitere Warminbetriebnahme einfließen lassen. Nach einer weiteren Testfahrt in rund zwei Wochen planen wir, noch im Dezember erstmalig die erste längere Testproduktionsfahrt des Reaktors durchzuführen und kontinuierlich Pyrolyseöl zu produzieren. Reaktor 3 soll anschließend zeitnah folgen.“

Nach der erstmaligen Warmfahrt wurde der Reaktor kontrolliert wieder heruntergefahren. Nach Aufnahme des kontinuierlichen Testbetriebs wird der Durchsatz der ersten neuen Linie sukzessive auf 75 % hochgefahren. Anschließend werden alle Erfahrungen aus Linie 2 in Linie 3 umgesetzt und Linie 3 wird ebenfalls möglichst schnell auf 75 % Durchsatz hochgefahren. Danach werden beide Linien zusammen schrittweise auf 100 % hochgefahren. Der gesamte Prozess bis zur vollen Auslastung wird so schnell wie möglich durchgeführt, kann allerdings, wie bei Werken in dieser Größe üblich, mehrere Monate in Anspruch nehmen.