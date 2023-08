Digitaler Wertstoffhof in Freising

Die cloudbasierte Lösung ermöglicht moderne und einfache Prozesse zur Beauftragung von Containerleerungen, Stoffstromanalysen und eine effektive Zusammenarbeit mit den Entsorgungsdienstleistern des Landkreises.

Dafür wurden die 24 Wertstoffhöfe mit Smartphones ausgestattet, sodass es den Mitarbeitern künftig erleichtert wird, bei vollen Containern die Leerung „per Knopfdruck“ über die App auszulösen. Doch nicht nur die Entsorgungsfirmen können auf diese Weise ihre Logistik durch digitale Sammelaufträge besser planen; auch die kommunale Abfallwirtschaft als Zentrale im Landratsamt behält so den Überblick. „Wir erhalten die Live-Auftragsdaten und sehen sofort, wenn eine Leerung erst verzögert erfolgt. Eine Auswertung der Stoffströme nach Art, Menge und Ort ist künftig ebenfalls möglich. Bisher mussten die Leerungsaufträge von den Wertstoffhofmitarbeitern für jede Entsorgungsfirma telefonisch, oft nach Feierabend, einzeln beauftragt werden. Bei Problemen musste das Landratsamt zusätzlich telefonisch verständigt werden. Jetzt ermöglicht ein integrierter Messenger-Dienst den direkten und zeitnahen Austausch; auch Fotos können geschickt werden, um „Problemfälle“ ad hoc zu klären“, so die positive Einschätzung der fachlichen Leitung am Landratsamt.