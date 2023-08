Von der PET-Flasche zur Hightech-Faser

Unifi sammelt Altkunststoffe, darunter primär PET-Flaschen, hauptsächlich in Küstennähe von Entwicklungsländern und -regionen, sodass Plastikflaschen erst gar nicht in das Meer gelangen.

Aus jenem Plastik, das im Umkreis von 50 km von Wasserstraßen oder Küstengebieten vorwiegend in Entwicklungsländern gesammelt wird, stellt Unifi die Recyclingfaser Repreve Our Ocean her.

Als Unifi einen Partner für die Zerkleinerung suchte, entschied man sich 2018 für Zerkleinerungslösungen von Lindner. Insgesamt drei Lindner Micromat 2000 bereiten Kunststoff- und Textilabfälle für ihre Reise zur Extrusion, zum Spinnen und schließlich zum Aufwickeln der Fasern vor, die von einigen der bekanntesten Marken der Welt wie etwa Pottery Barn, Levi’s und Tom’s Shoes verwendet werden.

Bei der Wahl des Zerkleinerers achtete man vor allem auf die Leistungsfähigkeit und die Störstoffunempfindlichkeit. Die Lindner Schredder der Serie Micromat sind speziell für die Anforderungen im Post-Commercial und Post-Consumer Kunststoffrecycling ausgerichtet. Sie verfügen über leistungsstarke Motoren mit hohem Drehmoment und sorgen so für eine kraftvolle Zerkleinerung.