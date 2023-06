Veolia ist 100. Unternehmen der Umwelt- und Klimaallianz Sachsen

Staatsminister Wolfram Günther freute sich, die Urkunde persönlich an Veolia Geschäftsführer Thomas Kühn übergeben zu können. „Ich gratuliere der Veolia Wasser Deutschland GmbH herzlich zur Aufnahme in die Umwelt- und Klimaallianz Sachsen. Das Unternehmen erbringt zahlreiche freiwillige Umweltleistungen, die weit über die gesetzlichen Forderungen hinausgehen. Besonders mit Blick auf die Klimakrise ist dies in einem so wichtigen Geschäftsfeld wie der Trinkwasserversorgung und Abwasserwirtschaft von großer Bedeutung“, betonte der Staatsminister.

Veolia ist bekannt für sein Engagement im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes. Das Unternehmen investiert in ressourcenschonende Projekte, innovative Lösungen und Technologien, um eine nachhaltige Entwicklung von Kommunen und der Wirtschaft voranzutreiben. „Für uns bei Veolia ist es selbstverständlich, den Klima- und Ressourcenschutz voranzubringen und sowohl unsere eigene Umweltbilanz als auch die unserer Kunden zu optimieren. Die Aufnahme in die Umwelt- und Klimaallianz Sachsen als Nummer 100 ist für uns vor allem ein starker Impuls, uns weiter intensiv zu engagieren und zugleich eine offizielle Anerkennung unserer Anstrengungen“, sagte Thomas Kühn, Geschäftsführer bei Veolia.

Die Veolia Wasser Deutschland GmbH setzt auf innovative Ansätze, um die Herausforderungen der Wasserwirtschaft zu bewältigen. Das Unternehmen forscht beispielsweise an der Reduzierung der Lachgasemissionen bei der Abwasserbehandlung und arbeitet wie viele andere daran, den Kläranlagenbetrieb klimaneutral zu gestalten. „Wir sorgen dafür, dass Ressourcen recycelt werden und wertvolle Energie nicht verloren geht, indem wir lokale Kreisläufe bestmöglich schließen und den Anlagenbetrieb so energieeffizient wie möglich oder sogar energieautark gestalten. Mit all diesen Aspekten beschäftigen wir uns intensiv und merken, dass hier im Sinne einer klimaneutralen Zukunft vieles möglich ist“, sagte Dr. Matthias Staub, Leiter Kommunalentwicklung bei Veolia.

Veolia übernimmt auch Verantwortung in Sachen Biodiversität, indem die biologische Vielfalt auf den Wasser- und Abwasseranlagen durch eine naturnahe Bewirtschaftung der Grünflächen, durch Blüh-, Bienen- und Hummelwiesen, Insektenhotels, Nistkästen und Baumpflanzungen und vieles mehr gezielt gefördert und damit den Tieren und Pflanzen ein natürlicher Lebensraum geboten wird. „Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist auch die Umweltbildung. Wir informieren junge Menschen über unsere sinnhafte Arbeit, mit der wir jeden Tag wesentlich zum Schutz der Umwelt und der Ressourcen, zur Stärkung der Artenvielfalt, zur Verbesserung der Gewässergüte und letztendlich der Lebensqualität der Menschen beitragen“, sagte der Managementbeauftragte der Veolia Wasser Deutschland GmbH, Michael Kansy.