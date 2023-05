ERDE Recycling sammelt über 68 % der Silo- und Stretchfolien

Die Initiative ERDE (Erntekunststoffe Recycling Deutschland) hat nach eigenen Angaben 2022 ihre Sammelmengen an 645 festen Sammelstellen und 3.147 mobilen Sammlungen insgesamt 34 889 Tonnen Silo- und Stretchfolien eingesammelt und werkstofflich recycelt. Dies entspricht – nach Abzug der Verunreinigung – 68,7 Prozent der auf den deutschen Markt gebrachten Silo- und Stretchfolien, bestätigt der diesjährige Bericht der Initiative ERDE an das BMUV.

Mit dieser Recyclingquote erfüllt ERDE alle Punkte der 2019 an das BMUV übergebenen „Freiwilligen Selbstverpflichtung zur Rücknahme und Verwertung gebrauchter Agrarfolien“. Die Initiative ERDE verpflichtete sich darin, 2022 mindestens 65 Prozent der in Deutschland auf den Markt gebrachten Silo- und Stretchfolie dem werkstofflichen Recycling zuzuführen.

Zusätzlich wurden über 3.586 Tonnen andere Agrarkunststoffe aus dem Gartenbaubereich gesammelt und zu 95 Prozent werkstofflich recycelt. Seit 2019 wird das Rücknahmesystem sukzessive erweitert und umfasst mittlerweile auch die Produktgruppen Rundballennetze, Pressengarne, Spargelfolie, Lochfolie, Erntevliese und Mulchfolie.

Die IK-Initiative ERDE Recycling ist eine von Herstellern von Agrarkunststoffen finanzierte und gemeinsam mit der RIGK GmbH getragene Lösung für die Rücknahme und Verwertung gebrauchter Agrarkunststoffe. Alle gesammelten Folien werden der werkstofflichen Verwertung innerhalb der EU zugeführt. Der Anteil der in Deutschland verarbeiteten Menge betrug im letzten Jahr dabei 66 %. Ermittelt man die aus den 38 476 Tonnen gesammelten und recycelten Agrarkunststoffe erreichten CO₂-Einsparung, so ergibt sich ein CO₂-Äquivalent von 42 748 Tonnen – eine Einsparung, die jährlich rund 3 Millionen Bäume binden würden.

Zusätzlich zu den konkreten Recyclingquoten für Silo- und Stretchfolien hat sich die Initiative ERDE verpflichtet, sukzessive weitere Agrarkunststoffe in die Sammlungen einzubeziehen. Dazu zählen unter anderem Ballennetze, Spargelfolien, Mulchfolien, Pressgarne und Lochfolien. Der Bericht an das BMUV weist für das Jahr 2022 Sammelmengen in Höhe von 749 Tonnen Ballennetzen, 248 Tonnen Pressengarnen, 366 Tonnen Lochfolie, 109 Tonnen Mulchfolie, 301 Tonnen Vliese und 1.812 Tonnen Spargelfolien aus – letzteres entspricht einer Recyclingquote von 41,5 Prozent.