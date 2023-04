Fachmessen zeigen Innovationskraft der Branchen

5.251 Besucher überzeugten sich am 29. und 30. März von der Innovationskraft der Firmen aus den Bereichen der Prozess-, Verfahrens- und Recyclingtechnik. Neben der Ausstellung begeisterte das Publikum besonders das hochkarätige Rahmen- und Vortragsprogramm. Themen wie Kunststoff- und Baustoffrecycling oder die Digitalisierung standen im Mittelpunkt der Referate. Auf der neuen Impuls-Center-Bühne erlaubten auch branchenfremde Key-Note Speaker einen Blick über den Tellerrand.

Mit positiver Bilanz bei allen Beteiligten schlossen die Solids, Recycling-Technik und Pumps & Valves am letzten Messetag ihre Pforten. Nach den Herausforderungen der vergangenen Jahre mit Corona, hoher Inflation und Energiekrise präsentierten sich die drei Fachmessen in diesem Jahr wieder in gewohnter Stärke. „Schon im Vorfeld zeigten uns die Online-Registrierungen einen deutlichen Aufwärtstrend im Vergleich zu den Krisenjahren, doch die Gesamtzahl der Besucher übertrifft sogar noch unsere Erwartungen“ freut sich Anna Lena Sandmann, Verantwortliche vom Veranstalter Easyfairs Deutschland GmbH über den regen Zuspruch.

Zufrieden zeigten sich auch die 341 Aussteller mit der Besucherzahl und der Qualität der Kontakte. Intensive Gespräche prägten die Messetage an den Ständen, denn viele der Besucher suchten neben allgemeinen Anregungen auch technische Lösungen für konkrete Projekte. „Die SOLIDS, RECYCLING-TECHNIK und PUMPS & VALVES waren voller spannender Gespräche und interessierter Fachbesucher. Wir hatten alle Hände voll zu tun. Wir sind zuversichtlich, dass einige vielversprechende Aufträge aus den Gesprächen resultieren werden“, so Ulrike Schrage, Gesellschafterin SCHRAGE GmbH Anlagenbau. Unter den Besuchern waren Entschei­der namhafter Unternehmen wie zum Beispiel Bayer, Thyssenkrupp, Haribo, ALBA oder Remondis.

Auch an den Bühnen der Innovation und Solution Center herrschte an beiden Tagen reger Andrang. Zahlreiche Zuhörer folgten den informativen Vorträgen zu Entwicklungen und Lösungen der Branchen. Themen wie das Kunststoff- und Baustoffrecycling oder die Digitalisierung standen dabei im Mittelpunkt der Referate. „Besonders hat mir das Vortragsprogramm gefallen. Top-Experten haben die neuesten Trends und Entwicklungen aufgezeigt und zu aktuellen Themen aus der Branche innovative Impulse gegeben“ so Franz Bogler, GBA Gesellschaft für Bioanalytik GmbH. Die Angebote des Workshops, sich aktiv zu beteiligen oder in eine Podiumsdiskussion einzubringen, wurden von den Zuhörern gerne angenommen.

Zudem beeindruckte das Publikum das Programm auf der neuen Impuls-Center-Bühne. Mit abwechslungsreichen Key-Notes luden die Sprecher dazu ein, über den Tellerrand des eigenen Unternehmens zu schauen. Firmen wie Horváth oder Everdrop informierten beispiels­weise über nachhaltig gestaltete Lieferketten oder kreislauffähige Verpackungskonzepte. Viel Stimmung brachte Erik Meijer mit der Key-Note „YNWA – You’ll never WORK alone“ auf die Bühne. In seiner unnachahmlichen Art präsentierte er spannende Episoden aus der Welt des Fußballs und würzte diese gemeinsam mit seinem Sparringspartner, dem Leadership-Experten Dr. Holger Schmitz, mit praktischen Erfahrungen aus dem Management.

Fachbesucher konnten in diesem Jahr wieder viele Eindrücke und wertvolle Lösungen für ihre Unternehmenszukunft sammeln. Der Veranstalter Easyfairs hat erneut gezeigt, dass er mit angepassten Formaten der Fachmessen stets den Bedarf der Branchen trifft. So auch mit der Ankündigung für die nächsten Auftritte der Branchentreffs. Auf vielfachen Wunsch der Aussteller kehrt die Solids & Recycling-Technik Dortmund zu ihrem 18-Monate-Turnus zurück und findet am 9. und 10. Oktober 2024 statt.