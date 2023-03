Zeppelin Systems und RubberJet & Vertech kooperieren

Dabei werden aus bis zu vier Meter großen Altreifen hochwertige Gummi-Rezyklate, die später wieder zur Herstellung neuer Reifen verwendet werden können.

Bei dem patentierten und geschützten Verfahren von RubberJet und Vertech werden primär Off-the-Road Tires oder Giant Tires – beispielsweise von Baufahrzeugen in Diamantminen mit Durchmessern bis zu vier Metern – durch einen Hochdruck-Wasserstrahl-Prozess in Einzelteile zerlegt. Gummi und Stahl werden durch die Wasserstrahl-Technologie getrennt, das gewonnene Gummimehl und -granulat kann direkt als Rezyklat vermarktet werden. Naturgemäß macht der hohe Naturkautschukanteil von Großreifen-Gummimischungen die gewonnenen Rezyklate besonders hochwertig. Dazu kommt, dass die Rezyklate durch den Recycling-Prozess eine besonders große Oberflächenstruktur erhalten. Diese ist für die erneute Vernetzung unabdingbar, damit das Rezyklat wieder in neuen Reifen- oder Gummimischungen vulkanisiert werden kann.