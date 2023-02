H&M und Remondis gründen Joint Venture

Looper, an dem die H&M-Gruppe und Remondis zu je 50 Prozent beteiligt sind, hat sich zum Ziel gesetzt, gebrauchte und nicht mehr benötigte Kleidung und Textilien zu sammeln, zu sortieren und zu verkaufen, um diese wertvollen Ressourcen bestmöglich zu verwerten.

Die H&M-Gruppe war das erste Modeunternehmen, das 2013 eine weltweite Initiative zur Sammlung von Kleidungsstücken ins Leben rief und über seinen Investmentarm H&M CO:LAB in Unternehmen investierte, die Technologien für das Textilrecycling entwickeln. Mit der Gründung dieses eigenständigen Joint Ventures beteiligt sich die H&M-Gruppe direkter an der Entwicklung der Infrastruktur, die notwendig ist, um den Kreislauf der Mode zu schließen.

Looper hat sich zum Ziel gesetzt, ein bevorzugter Rohstofflieferant für Unternehmen und Innovatoren zu werden, die sich mit dem Wiederverkauf und Recycling von Textilien beschäftigen. Looper nimmt seine Tätigkeit in Europa auf und strebt an, bis 2023 die höchste Verwendungsrate von etwa 40 Millionen Kleidungsstücken zu erreichen. Das Unternehmen plant Innovationen im Bereich der Textilsammlung und -sortierung, z. B. durch die Erprobung neuer Sammelsysteme und die Einführung automatisierter Sortiertechnologien wie der Nah-Infrarot-Sortierung, sowie die Entwicklung einer Reihe von Partnern in den Bereichen Wiederverwendung und Recycling.