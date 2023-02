PET-Recycler installiert Starlinger-Anlage in der Türkei

Die Recostar PET 165 HC iV+ produziert bis zu 1.800 kg flaschentaugliches rPET-Granulat pro Stunde und ist für das Recycling von PET-Flaschen aus der Post-Consumer-Sammlung konzipiert. Das produzierte rPET-Granulat ist zu 100% lebensmitteltauglich und wird unter dem Markennamen „GSR Granules“ vermarktet. Es soll in der PET-Flaschenproduktion eingesetzt werden, so dass ein geschlossener Kreislauf für PET-Flaschen entsteht.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Mitte Februar 2023 vorgesehen. Mit der neuen Starlinger-Anlage erweitert Akmert seine Produktpalette und wird neben rPET-Flakes auch rPET-Granulat produzieren.

„Recycling ist ein Geschäftsbereich mit Zukunft, deshalb haben wir in rPET investiert“, so Kasım Aksoy, Eigentümer von Akmert. „Wir haben uns für Technologie von Starlinger entschieden, weil wir an Qualität von Beginn an glauben. Wir wollen zu den Top-Produzenten in der Industrie gehören, daher kommt für uns nur Starlinger in Frage.“

Mit einer Monatskapazität von 1.200 Tonnen rPET-Flakes, die unter der Marke Sena PET“ vertrieben werden, zählt Akmert zu den größten Produzenten von rPET-Flakes in der Türkei. Modernste Sortier- und Waschanlagen garantieren höchste Produktqualität, die den Anforderungen der belieferten PET-Folienhersteller entspricht.