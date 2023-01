Europäisches Zertifizierungssystem Operation Clean Sweep gestartet

Der Eintrag von Kunststoffgranulaten in Ökosysteme ist inakzeptabel. Er kann jedoch immer noch auf allen Stufen der Wertschöpfungskette auftreten – trotz der Anwendung umfassender Standardkontrollen in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Qualitätsmanagement. Aus diesem Grund wurde das Programm Operation Clean Sweep entwickelt, das Unternehmen bei der Bekämpfung von Pelletleckagen mit wichtigen Empfehlungen und Werkzeugen unterstützt.

Das erste europäische Zertifizierungssystem zur Vermeidung von Granulatverlusten, das im Februar 2023 in Kraft treten wird, wird Operation Clean Sweep weiter stärken, indem es harmonisierte Prozesse und Verfahren zur Kontrolle und Dokumentation von Granulatverlusten in der gesamten Kunststofflieferkette schafft. Das System wird es allen derzeitigen OCS-Unterzeichnern und allen anderen Unternehmen, die in der Lieferkette mit Granulaten umgehen, ermöglichen, ihre Umsetzung der OCS-Verpflichtung zu bewerten und zu quantifizieren. Es wird gemeinsame Mindestanforderungen festlegen, die regelmäßig von akkreditierten Zertifizierungsstellen überprüft werden. Darüber hinaus werden die zertifizierten Unternehmen in einem öffentlichen Online-Register aufgeführt und es wird ein jährlicher Bericht über die Entwicklung der Zertifizierung, einschließlich Schätzungen der Granulatverluste und Leistungsindikatoren, veröffentlicht.

Das Zertifizierungssystem von OCS Europe wurde unter der Leitung und Aufsicht eines Beirats entwickelt, der sich aus Vertretern der Politik, der Zertifizierungsstellen und der Industrie zusammensetzt und dessen Empfehlungen durch eine öffentliche Konsultation ergänzt wurden. Die Umsetzung des Systems wird in Zukunft weiter verfeinert, um den Eintrag von Kunststoffgranulaten in die Ökosysteme zu reduzieren.