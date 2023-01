PVC-Branche setzt deutlich mehr Rezyklate ein

Laut dem von VinylPlus Deutschland und Plastics Europe Deutschland gemeinsam in Auftrag gegebenen Stoffstrombild für PVC in Deutschland 2021 wurden 340.000 Tonnen PVC-Rezyklate plus 1,57 Millionen Tonnen Neuware-PVC in Deutschland zu Halbzeugen und Endprodukten verarbeitet.