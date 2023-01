Joint Venture für Digitalisierung in Österreich

Die App Digi-Cycle soll die Chancen der Digitalisierung nutzen, um Sicherheit bei der richtigen Entsorgung von Abfällen zu geben und die Mülltrennmotivation zu steigern. Seit Januar 2023 ist sie laut ARA im Vollbetrieb und für Verbraucher*innen kostenlos verfügbar. Mit an Bord sind Partner aus der Wirtschaft wie Coca Cola HBC Österreich, Felix, Henkel, Hofer, Kelly, Lidl Österreich, Lorenz, Nestlé und Unilever.

Schon in der Pilotphase hat Saubermacher das Projekt Digi-Cycle nach Angaben der ARA mit Digitalisierungs-Know-how begleitet. Zudem verfüge das Unternehmen über Expertise im Bereich der Apps für Verbraucher*innen durch Lösungen wie Daheim-App und Wastebox. „Die Digitalisierung stellt einen immer stärkerer Erfolgsfaktor innerhalb der Kreislaufwirtschaft dar. Umso mehr freuen wir uns gemeinsam mit Saubermacher und unseren Partner*innen aus der Wirtschaft, mit der Digi-Cycle-App einen innovativen Beitrag dafür leisten zu können“, so ARA-Vorstand Martin Prieler. Ralf Mittermayr, CEO von Saubermacher, fügt hinzu: „Wir sind stolz, gemeinsam mit der ARA an einer innovativen Lösung für eine nachhaltigere Zukunft im Sinne der EU-Kreislaufwirtschaftsziele und des Klimaschutzes zu arbeiten.“ Schon jetzt finde man spezifische Mülltrenninformationen für zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs in der App.

Unterstützung gibt es seitens der Wirtschaftspartner, die mit Marken und Produkten teilnehmen. „Digi-Cycle zeigt für jedes hinterlegte Produkt die regional gültigen Hinweise zum richtigen Trennen und Sortieren. Der Standort-Finder mit über 10.000 Eintragungen unterstützt beim Auffinden der richtigen Sammelstelle, speziell für seltenere Entsorgungswege beziehungsweise den Außer-Haus-Konsum“, so Digi-Cycle-Geschäftsführerin Michaela Heigl.

Im Start der App sehen die Entwickler einen Meilenstein am Weg zur Erreichung der EU-Recyclingquote, speziell für Leichtverpackungen. Digi-Cycle-Geschäftsführer Felix Badura: „In Umfragen hat sich gezeigt, dass vor allem bei Jüngeren oft das Wissen zum Recycling noch ausbaufähig ist. Mit der App wollen wir nicht nur zeigen, wie man recycelt, sondern auch, was danach damit passiert und warum richtige Mülltrennung sinnvoll ist.“