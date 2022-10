bvse-Fachverband Recycling von Reifen und Gummi in Bonn

"Rohstoffe sichern" ist das Leitthema des öffentlichen „2. Forums Recycling von Reifen und Gummi“, zu dem der bvse-Fachverband am Mittwoch, 19. Oktober, in das bvse-Bildungszentrum in Bonn einlädt.

Neben dem aktuellen Status quo, rechtlichen Rahmenbedingungen und technischen Entwicklungen, steht insbesondere die Frage nach neuen Boostern für das Recycling auf dem Programm.

Reifen & Gummi sind wertvolle Ressourcen, die der Kreislaufwirtschaft wieder zugeführt werden können. Seit über zwei Jahren beschäftigt sich der bvse in seinem eigens dafür gegründeten Fachverband damit, dem Thema Recycling von Reifen und Gummi mehr Nachdruck zu verleihen, die Altreifenbranche zusammenzuführen und insgesamt schlagkräftiger zu machen. Am Mittwoch, 19. Oktober, ab 09:30 Uhr, wird zunächst der bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock in seiner Einführungsrede und anschließend der Tagungsleiter und Fachverbandsvorsitzende, Bernd Franken, über Struktur und Aktivitäten des Fachverbandes und bisher erreichte Meilensteine informieren.

Die Einschätzung des Reifen und Gummirecyclings und dessen Lobbying im politischen Umfeld sowie der gegenseitige Fach-Austausch stehen anschließend im Fokus des Beitrags von Ministerialdirigent Dr. Christoph Epping, Leiter der Unterabteilung T II Kreislaufwirtschaft im BMUV.

Mit Spannung erwarten dürfen die Forumsteilnehmer dann den Vortrag von Christian Kitazume. Der Mitarbeiter des Umweltbundesamts (UBA) im Fachgebiet III 1.2 gewährt spannende Einblicke in die Ergebnisse einer UBA-Studie und einer dazu im Oktober angesetzten Anhörung, die sich neben anderen Stoffströmen schwerpunktmäßig mit den Recyclingrouten von Altreifen und deren Verbesserungspotenzial auseinandersetzt.

Die europäische Vernetzung des Mittelstandes wird immer wichtiger. Die im Jahr 2020 gegründete EuRIC Mechanical Tyre Recycling Branch (EuRIC MTR) fungiert, mit tatkräftiger Unterstützung des bvse, als europäisches Sprachrohr für den Mittelstand, um die Politik auf EU-Ebene früher und besser darüber zu informieren, welche Lösungen und Regeln praxisbezogen, effektiv und nachhaltig sind. Ein rund 15-minütiger „Recyclers Talk“, den Dr. Susanne Madelung (PVP Triptis GmbH) mit dem Leiter der EuRIC-Division Mechanical Tyre Recycling (MTR) Alejandro Navazas führen wird, gibt Aufschluss über die Organisationsstruktur des europäischen Branchendachverbands und seine Aktivitäten auf dem europäischen Parkett.

„Welchen Booster braucht das Recycling von Reifen und Gummi“ wird die zentrale Frage der anschließenden Podiumsdiskussion unter Leitung von bvse-Fachexperten Dr. Thomas Probst sein. Dr. Christoph Epping, Christian Kitazume, Bernd Franken und die Praxisexpert*innen Hanna Schöberl (Kurz Karkassenhandel GmbH) und Josef Hösl (Estkom GmbH) stellen sich diesem zukunftsweisenden Thema und freuen sich auf zahlreiche Anregungen aus dem Teilnehmerkreis. Bis ca. 16:00 Uhr stehen dann abschließend weitere Vorträge und Diskussionen in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen auf der Agenda: der Geschäftsführer der Rigdon GmbH, Günter Ihle, informiert zum Thema Runderneuerung. In der AG Bitumen geben Otto Vogel und Lasse Antczak (beide CTS Bitumen GmbH) eine Übersicht über den Einsatz von Gummimodifiziertem Bitumengranulat. Diskussionsstoff und neue Informationen in der AG Stoffliche Verwertung bietet der Vortrag von Patrick Rettenwander (Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG). Zum Chemischen Recycling referiert Pascal Klein (Pyrum Innovations AG) in der gleichnamigen Arbeitsgruppe.