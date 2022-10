Pyrum erhält Betriebserlaubnis für Erweiterung des Stammwerks

Pyrum hat den offiziellen staatlichen Genehmigungsbescheid für den Betrieb der Produktionslinien 2 und 3 am Stammwerk im saarländischen Dillingen erhalten.

Pyrum baut derzeit ihr industrielles Werk in Dillingen um zwei weitere Produktionslinien auf insgesamt drei Pyrolysereaktoren sowie die dazugehörigen Anlagen, wie etwa eine Shredder- und eine Pelletieranlage, aus. Die nun erteilte behördliche Genehmigung bezieht sich auf den Betrieb der Pyrum Pyrolyseanlage mit den zwei neuen Reaktoren und einem Durchsatz von rund zwei Tonnen Altreifen pro Stunde, die Lagerung weiterer 160.000 Liter Öl und 500 Tonnen Altreifen sowie den Betrieb einer weiteren Shredderanlage mit einer Kapazität von bis zu sechs Tonnen Reifen pro Stunde. Die Bauarbeiten der Pyrolyseanlage laufen trotz allgemeiner Lieferproblemen nach Plan. Die Loop Checks, die die Prüfung sämtlicher verbauter Kabel und Sensoren umfassen und für gewöhnlich die letzten Schritte im Bauprozess darstellen, sind für Dezember geplant und direkt im Anschluss startet die Inbetriebnahme. Die Montage der neuen Shredderanlage beginnt in den nächsten Tagen und wird rund vier bis sechs Wochen dauern, sodass sie noch im November in Betrieb genommen werden kann.