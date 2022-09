Sennebogen: Neuer 30-Tonnen-Akkubagger

Sennebogen hat damit nach eigenen Angaben eine komplett klimaneutral arbeitende, akkugestützte Elektro-Umschlagmaschine entwickelt, die auf die Anforderungen im anspruchsvollen Metallrecycling ausgerichtet ist. Cronimet brachte Praxis-Know-how mit ein und wirkte im Prototypenstatus aktiv mit.

Der 825 Electro Battery verfügt wie die batteriegestützten Variante des bereits in den Markt eingeführten 817 Electro Battery ein intelligentes Dual Power Management, das sowohl das autarke Arbeiten im Akkubetrieb als auch kabelgebunden am Netz erlaubt. Je nach Leistungsanforderung ermöglicht das im Heck verbaute 378 kW Lithium-Ionen-Batteriepack Arbeitsdauern von bis zu acht Stunden ohne Nachladen. Ist die Maschine zum Laden über den Ladepunkt am Unterwagen ans Stromnetz angeschlossen, kann stationär gearbeitet werden. Beim Ladevorgang überschüssig eingespeiste Leistung lädt gleichzeitig die Akkus wieder auf. Außerdem kann die Maschine dank des Onboard-Chargers und des verwendeten 63A CEE-Steckersystems an konventionelle Kraftsteckdosen angeschlossen werden.

Aktuell setzt Cronimet die Maschine bei der Beschickung der Schrottpresse, der Materialvorbereitung für die Presse sowie für Sortierarbeiten im Wareneingang ein. Der Akkubagger wird mit 100 Prozent zertifiziertem Ökostrom betrieben und spart im Zweischichtbetrieb bis zu 125 Tonnen CO₂ Emissionen pro Jahr im Vergleich zur bisherigen Lösung – und das bei gleicher Bewegungsfreiheit.