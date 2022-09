Greiner kauft Recyclingwerk in Serbien

Das gekaufte Unternehmen soll künftig den Namen „Greiner Recycling d.o.o.“ tragen und als eigene Einheit direkt unter Greiner Packaging International agieren. Das Unternehmen konzentriert sich weiter auf das Recycling von PET und anderen Wertstoffen.

Mit dem Kauf baut Greiner sein Geschäftsmodell entlang der Wertschöpfungskette aus und ist demnach ab sofort auch im Bereich der Wiederaufbereitung von Wertstoffen tätig. Recycelte Wertstoffe, die bisher von außen zugekauft werden mussten, kommen dann zum Teil aus dem eigenen Haus. Zusätzlich erweitert der Konzern sein Know-how im Recycling-Sektor und kann den Lebenszyklus seiner Produkte sukzessive verbessern. „Mit diesem Schritt wird Recycling ein integrativer Teil unseres Geschäftsmodells. Zugleich stärken wir mit dem Zukauf unsere Position als Nachhaltigkeitspionier am internationalen Markt“, so Manfred Stanek, CEO von Greiner Packaging und designierter COO der Greiner AG.

Bestehende Kunden von ALWAG werden weiterhin mit den gewohnten Mengen an Recyclingmaterial versorgt. Damit das Werk in Zukunft auch die Greiner-Packaging-Produktion sowie Kund:innen in ganz Europa bedienen kann, ist geplant, die Kapazitäten am Standort stark auszubauen. In einem ersten Schritt sind Investitionen in die Infrastruktur sowie ISO-Zertifizierungen vorgesehen. In den kommenden Jahren soll der Output an recycelten Wertstoffen von heute etwa 4.000 auf bis zu 7.000 Tonnen pro Jahr anwachsen. Mit dem Ausbau der Kapazitäten werden weitere Mitarbeiter:innen eingestellt. Das Werk wird nicht nur recyceltes PET (r-PET) produzieren, sondern jedem Kunden eine auf seine Bedürfnisse angepasste Lösung präsentieren. Für Greiner Packaging ist Greiner Recycling d.o.o. der dritte Standort in Serbien.