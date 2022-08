Melitta gründet Recyclingfirma in Indien

Mit Fair Recycled Plastic möchte die Melitta Gruppe Abfälle in der Stadt sammeln und nachhaltig verwerten. Gleichzeitig sollen die Wirtschaft vor Ort gefördert und die Lebensbedingungen von Menschen verbessert werden. Lokale Partner sammeln die Kunststoffe, die in Indien zu Granulaten verarbeitet werden. Dazu hat die Melitta-Gruppe ein Recyclingwerk in Bangalore aufgebaut. Aus dem Rezyklat sollen Müllbeutel der Marken Swirl und handy bag hergestellt werden.

Zunächst arbeiten 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Werk. Langfristig will das Unternehmen mehr als 50 Menschen beschäftigen. Zusätzlich will Fair Recycled Plastic bessere Arbeitsbedingungen für viele Waste Picker schaffen.

Für die Produktionsstätte in Bangalore hat Cofresco, ein Tochterunternehmen der Melitta Gruppe, „Vishuddh Recycle“ gegründet. Dieses ist als Social Business konzipiert. Alle erwirtschafteten Gewinne fließen in das Unternehmen zurück. Das Unternehmen will auch soziale Projekte in Bangalore unterstützen.