Überwachung von Verlusten in der Stoffaufbereitung

Der Recyclingprozess in der Papierherstellung ist komplex. Schwankungen in der Faserqualität und der Verschmutzungsgrad der Altpapierballen haben einen direkten Einfluss auf die Produktionsmenge.

Gleichzeitig ist die Ressourceneffizienz heute wichtiger als je zuvor. Mit dem heutigen Stand der Technik ist es jedoch kaum möglich, die spezifischen Ursachen für Verluste zu ermitteln und direkt zu optimieren. Die Ausbeute wird meistens nur wöchentlich oder monatlich gemessen – bis die Papierhersteller die Informationen erhalten, sind die Verluste bereits eingetreten. Darüber hinaus ist es sehr schwierig abzuschätzen, ob die Verluste in einzelnen Bereichen der Stoffaufbereitung im Vergleich zur letzten Analyse zu- oder abgenommen haben. Vor diesem Hintergrund hat Voith OnView.MassBalance entwickelt.

Das digitale Tool zeigt Verluste in der Stoffaufbereitung in Echtzeit an, um die Nachhaltigkeit und Effizienz der Papierproduktion weiter zu steigern. Auf einen Blick kann der Bediener auf dem Bildschirm die spezifischen Bereiche mit Optimierungspotenzial lokalisieren. Zu diesem Zweck bildet ein Sankey-Diagramm den Einlauf, Überlauf und Durchlauf in jedem Prozessschritt ab. Sobald ein kritischer Wert erreicht wird, meldet OnView.MassBalance dies, um hohe Verluste zu vermeiden. Auf diese Weise lassen sich standardisierte Abläufe etablieren, die von den Bedienern schnell und einfach über verschiedene Arbeitsschichten hinweg durchgeführt werden können. Geeignete Gegenmaßnahmen können beispielsweise die Überprüfung des Druckabfalls oder der Zulaufkonsistenz der letzten Sortierstufe sein.

Flavio Granito, Global Product Manager Fiber System 4.0 bei Voith Paper, berichtet: „Die Lösung wird bereits sehr erfolgreich eingesetzt, zum Beispiel in einer OCC-Fabrik in Frankreich mit einer Jahreskapazität von 250.000 Tonnen. Nach der Optimierungsphase konnten pro Monat 600 Tonnen an Rohstoffen eingespart werden. Das entspricht einer Verbesserung der Ausbeute um zwei Prozent.“ Da weniger Rejekte zu entsorgen sind und gleichzeitig mit der gleichen Menge an Rohstoffen mehr Papier produziert werden kann, amortisiert sich die Lösung in weniger als einem Jahr. Flavio Granito führt weiter aus: „OnView.MassBalance ist ein weiteres Beispiel wie Digitalisierung eine nachhaltigere und kosteneffiziente Papierherstellung stärken kann. Im Rahmen unseres großen Nachhaltigkeitsprogramms Papermaking for Life haben wir uns zum Ziel gesetzt, Recyclingprozesse zu optimieren und Faserverluste zu minimieren. Bis 2030 wollen wir eine 90 % Recyclingquote erreichen.“

Um die Massenbilanz in der Stoffaufbereitung zu berechnen, nutzt das Tool die Signale der in der Stoffaufbereitungsanlage installierten Sensoren. Voith-Experten identifizieren die dafür benötigten Sensoren und entwickeln gemeinsam mit dem Kunden ein passendes Konzept. Voith bietet auch separat den OnPerformance.Lab (OPL) Service an. Basierend auf gebündeltem Know-how unterstützt das OPL pragmatisch bei der Analyse von Verlusten, der Definition und Umsetzung neuer Gegenmaßnahmen und der Erstellung von Monatsberichten in enger Abstimmung mit den jeweiligen Papiertechnologen.