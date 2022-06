Mondi beweist effektive Sortierung seiner Monomaterial-Retortenbeutel

Mondi hat eine Reihe von Tests durchgeführt, um zu beweisen, dass seine Monomaterial-Polypropylen-(PP)-Beutel und sein Rollenmaterial in die entsprechenden Abfallströme sortiert werden können.

Diese in Zusammenarbeit mit dem National Test Centre Circular Plastics (NTCP) in den Niederlanden durchgeführten Tests, die realistische Bedingungen für die Verpackungsabfallentsorgung simulieren, wurden entwickelt, um die Sortierbarkeit der recycelbaren Mono-PP-Verpackungen von Mondi zu ermitteln. Unter Verwendung modernster technischer Einrichtungen wurden die Tests an vorgefertigten Retorten- und Standardbeuteln, Spritzbeuteln, Oberfolien und thermogeformten halbstarren Schalenmaterialien durchgeführt. Diese sind aus PP-Monomaterial hergestellt und werden für anspruchsvolle Anwendungen verwendet, die einen hohen Barriereschutz erfordern, wie z. B. Nassfutter für Haustiere oder verarbeitetes Fleisch.

Die Tests replizieren reale Szenarien und beweisen, dass die Oberfolie und die thermogeformten halbstarren Schalen von Mondi erfolgreich in die richtige Untergruppe sortiert werden. Darüber hinaus wurden die vorgefertigten Beutel von Mondi genau erkannt und setzten den Standard für Sortierströme, die in ganz Europa noch entwickelt werden müssen, um hochwertigen Input für Kunststoffrecyclingprozesse zu unterstützen.

Thomas Kahl, Channel Manager FMCG & Industrial bei Mondi Flexible Packaging, erklärt: „Um die in der überarbeiteten PPWD definierten Kunststoffrecyclingziele zu erreichen, müssen Sortierung und Recycling von Kunststoffabfällen deutlich verbessert werden. Als Marktführer sind wir fest entschlossen, zu diesem Ziel beizutragen, indem wir die Sortierleistung unserer Verpackungen testen und zeigen, dass sie in hochmodernen Abfallentsorgungsanlagen erkannt und dem richtigen Sortierstrom zugeordnet werden. Wir sind besonders stolz darauf, dass uns auch anspruchsvolle Anwendungen wie Nassfutter-Retortenbeutel gelungen sind.“