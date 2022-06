Neuer Stadler-Förderer PX

Das neue Beschleunigungsband PX von Stadler entspreche der Nachfrage nach höherem Durchsatz in der sensorgestützten automatischen Sortierung, die schnellere Arbeitsgeschwindigkeiten ermöglicht. Um das gewünschte Ergebnis zu erreichen, hat Stadler im PX die besten Eigenschaften seiner erfolgreichen Förderer vom Typ BB und DB vereint und die Gelegenheit für zahlreiche Verbesserungen genutzt. Ein neuer Stabilisator gewährleiste beispielsweise eine gleichbleibend gute Sortierqualität für leichtes Material bei höheren Geschwindigkeiten und trage zur ausgezeichneten Reinheit des Outputs bei.

Das italienische Unternehmen Irigom Srl installierte 6 PX-Förderer in seiner neuen Sortieranlage für feste Sekundärbrennstoffe (SBR), die so konzipiert ist, dass sie alle werthaltigen Materialien aus den eingehenden Kunststoffabfällen abscheidet und zurückgewinnt. Das so gewonnene PET, PE-LD und PP wird an einen Recyclingbetrieb weitergegeben, während aus den Reststoffen hochwertige feste Sekundärbrennstoffe erzeugt werden. Die Förderer sind seit drei Monaten im Einsatz und sortieren neben PET, PE-LD und PP für die Rückgewinnung, Metall und PVC, das aus dem Prozess entfernt wird. Stefano Montanaro, CEO von Irigom, ist von den Ergebnissen beeindruckt: „Der PX arbeitet sehr gut. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit von bis zu 4,5 m/s können wir die Materialzufuhr deutlich steigern und erhalten trotzdem weiterhin äußerst hochwertiges Material als Output.“

Wie die Vorgängermodelle BB und DB zeichne sich auch der neue PX-Förderer durch eine solide Rahmenkonstruktion und lange Lebensdauer aus. Er sei unterhalb des Gurts mit einer Sensorwanne ausgestattet und mit den NIR- und EM-Sensoren zahlreicher Hersteller kompatibel. Er biete Bandgeschwindigkeiten ab 3,2 m/s bis zu 4,5 m/s und könne mit zwei Motoren ausgestattet werden, um das erforderliche Drehmoment bei der gewünschten Geschwindigkeit zu gewährleisten. Die Kopftrommel sei in zwei verschiedenen Durchmessern erhältlich: 125 mm und 220 mm.

Der Materialstrom auf dem Förderer werde beschleunigt und entzerrt, sodass die installierten Sensoren bei allen Geschwindigkeiten das Material auf dem Band präzise erkennen können. Ein optional erhältlicher Stabilisator erhöhe die Leistung zusätzlich, indem er mit einem Luftstrom das Material auf dem Band optimal positioniert.