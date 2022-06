IFAT: Neue Sortiersysteme und Analysetools

Der Maschinenbauer IFE hat auf der IFAT 2022 vier neue Produkte vorgestellt: das Feinsortiersystem IFE-Sort, die Kompost-Neuheit Aeroselector, den Magnettrommelscheider KHP-Z und das neue Vibrationsanalyse-Tool Vibrosense. Die letzten beiden Highlights wurden in einer Anlage kombiniert und vor Ort live vorgeführt.

Die KHP-Z ist ein Magnettrommelscheider, der auch schwach- und mittelmagnetisierbare Materialien gewinnt. Mit Magneten aus Eisen-Neodym-Bor-Legierungen trennt er auch Edelstahl aus einem PET-Flakes-Gemisch. Ein über den Umfang wechselndes Magnetfeld sorgt dabei für eine Umwälzung des magnetisierbaren Materials an der Trommeloberfläche. Nicht-magnetisierbares Material wird dadurch freigegeben. Die Trommel bietet gute Abscheideergebnisse und einen geringen Energieverbrauch. Die Trommel kann ohne großen Aufwand zu Wartungszwecken aus- und wieder eingebaut werden.

Das neue Vibrationsanalyse-Tool Vibrosense besteht aus Sensoren und einer App und kann das Vibrationsverhalten von Fördergeräten und Sieben überprüfen. Zwei dieser Sensoren befanden sich an der Anlage auf der IFAT an der Aufgaberinne der Anlage. Mittels Smartphone zeigte der Hersteller, wie Messungen durchgeführt werden können. Darüber hinaus konnten die Ergebnisse bereits am Prototypen der IST Workbench – einem Fernanalyse-Tool für Sieb- und Vibrationsfördertechnik – abgerufen werden.