IFAT: Effiziente und nachhaltige Wasser- und Abwasseraufbereitung.

In München will der Spezialist für Gebläse- und Verdichtertechnik zeigten, wie der Weg in eine effiziente, ressourcenschonende und vor allem nachhaltige Wasser- und Abwasseraufbereitung gelingt.

Für maximale Effizienz im Belebungsbecken sorge das einzigartige Performance³-Konzept. Durch das mögliche Zusammenspiel unterschiedlicher Gebläsetechnologien, Baugrößen und Auslegungspunkte würden sich Lastwechsel exakt bedienen lassen und so eine energieeffiziente Sauerstoffversorgung sicherstellen. Dabei würden die Drehkolbengebläse Delta Blower, die Schraubengebläse Delta Hybrid und die Turbogebläse Aerzen Turbo im Bereich ihrer jeweiligen technologischen Stärken eingesetzt und je nach Anlagenkonfiguration und Auslastung in Kombination oder als Einzellösung so geschaltet, dass die effizienteste Lösung für die Belüftung erzielt wird. Energieeinsparungen von bis zu 30 % seien möglich.

Mit neuen Gebläsegenerationen der Baureihen Delta Hybrid und Aerzen Turbo erfahre der Performance³-Technologiemix aktuell ein weiteres Effizienz-Update. Die neuen Aggregate überzeuge mit verbesserter Energieeffizienz, optimierter Funktionalität, längerer Lebensdauer, kleinerem Footprint sowie vereinfachter Wartung.

Mit AERprogress will Aerzen eine neue IIoT-Plattform präsentieren, die der voranschreitenden Digitalisierung in der Abwasserbehandlung und -aufbereitung gerecht werden soll. AERprogress nutze bereits vorhandene Maschinen- und Sensordaten der Anlage und ermögliche so Aussagen über Ausfallwahrscheinlichkeiten, Betriebszustände, Trends und Optimierungsmöglichkeiten. Als skalierbare Lösung sei AERprogress für unterschiedliche Einsatzszenarien verfügbar.

