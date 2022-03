Untha meldet Rekordumsatz für 2021

2021 starteten in der Zentrale in Kuchl/Salzburg 52 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Service Competence Center wurde an einen neuen Standort verlagert und das Logistikzentrum wurde erweitert.

„Mit unserem hervorragenden Team haben wir das vergangene Jahr trotz vieler Herausforderungen gemeistert und konnten weiterwachsen. Wir werden in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Standort und in Forschung und Entwicklung weiter investieren. Als Qualitätsführer in der Zerkleinerungstechnik werden wir unseren Weg der Innovation, Kundenorientierung und Zuverlässigkeit engagiert weitergehen“, erklärt Alois Kitzberger CEO von Untha.

Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete der Anbieter für Zerkleinerungslösungen rund 70 Millionen Euro – eine Steigerung von über 10 Millionen im Vergleich zum Vorjahr und eine neue Rekordmarke in der 50-jährigen Unternehmensgeschichte von Untha. Die Exportquote liegt bei rund 90 Prozent. Am Standort Kuchl werden alle Zerkleinerungsmaschinen entwickelt, produziert und montiert. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 400 Maschinen an Kunden aus unterschiedlichen Branchen geliefert. Sehr häufig wurden maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Materialen und Kundenanforderungen benötigt. Die Zerkleinerungsmaschinen mit 80 Prozent Eigenfertigungsanteil „Made in Austria“ sind weltweit im Einsatz, unter anderem für die Rückgewinnung von Wertstoffen für das Recycling, die Verwertung von Rest- und Altholz und zur Aufbereitung von Abfällen zu Sekundärbrennstoffen.

Neben der Neu- und Weiterentwicklung von Zerkleinerungsmaschinen wird bei Untha vor allem die digitale Vernetzung der Maschinen vorangetrieben. Untha Genius ist ein intelligentes Assistenzsystem, mit dem alle Daten der Zerkleinerungsmaschinen in Echtzeit ausgewertet werden können. Die Softwarelösung informiert Kunden über alle wichtigen Prozesse und liefert eine rasche Entscheidungshilfe direkt aufs Smartphone, Tablet oder den PC. Dank der präzisen Zustandsüberwachung der Maschinen können sowohl die Produktion optimiert als auch Wartungen vorausschauend geplant werden.