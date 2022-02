BariQ unterzeichnet Vertrag für neue Starlinger-Recyclinganlage

Die neue Recyclinganlage, eine Recostar PET 215 HC iV+ inklusive eines Viscostar 350 SSP-Reaktors, erreicht einen Ausstoß von 2.700 kg/h. BariQ erhöht damit seine Gesamtproduktionskapazität auf 35.000 Tonnen lebensmitteltaugliches rPET-Regranulat pro Jahr. Der Viscostar 350 SSP-Reaktor – die größte Ausführung der neuesten Reaktorgeneration – ermöglicht höhere Verarbeitungskapazitäten und längere Verweilzeiten, während der Grundriss der neuen Recyclinganlage so kompakt bleibt wie bei der ersten Starlinger PET-Recyclinganlage, die BariQ seit 2012 in Betrieb hat.

BariQ wird außerdem die bereits vorhandene Starlinger Recostar PET 165 iV+ Recyclinganlage mit einem neuen Filter für Feinstfiltrierung und einem zusätzlichen SSP-Reaktor aufrüsten. Diese neue Anlagenkonstellation erhöht nicht nur den Ausstoß, sondern sie ermöglicht auch die Erzeugung von äußerst hochwertigen rPET-Typen und garantiert beste Dekontaminationsresultate sowie die Produktion von rPET nach höchsten Qualitätskriterien rund um die Uhr. BariQ investiert des Weiteren auch in die neuesten Sortieranlagen von Tomra Recycling, um die optimale Qualität des Eingangsmaterials zu gewährleisten.

Die Kaufverträge für die neuen Anlagen wurden am 13. Februar 2022 im Rahmen einer Festveranstaltung auf dem Firmengelände von BariQ im CPC Industrial Park in der 6th October City in Gizeh unterzeichnet. Der Abschluss der Erweiterung ist für 2023 geplant.

Starke Schwankungen beim Eingangsmaterial und die steigenden Qualitätsanforderungen der Kunden sind laut BariQ die größten Herausforderungen, denen sich das Unternehmen seit der Aufnahme der Produktion 2012 stellen muss. BariQ bezieht Post-Consumer-Flaschen hauptsächlich aus lokaler Sammlung und den GCC-Staaten. Da die Qualität und Verunreinigung der Flaschen stark variiert, müssen die Recyclinganlagen in der Lage sein, unter diesen anspruchsvollen Bedingungen rPET in Top-Qualität zu erzeugen und die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

2011 gegründet, ist BariQ der erste Hersteller von lebensmitteltauglichem rPET in Ägypten und der Größte im MENA-Raum. Das Unternehmen stieg 2012 mit einer Starlinger PET-Recyclinganlage in die Produktion von lebensmitteltauglichem rPET ein und besitzt ein positives Gutachten der EFSA sowie einen Letter of Non-Objection (LNO) der FDA. BariQ ist auch das erste nichteuropäische Recyclingunternehmen, das bei der spanischen Organisation ECOEMBES registriert ist. Im November 2021 wurde BariQ von INTRO Resource Recovery, einem Mitglied der INTRO Gruppe, übernommen, um das Abfallmanagement-Portfolio des Unternehmens zu verstärken. Mit der anstehenden Standorterweiterung hat sich BariQ zum Ziel gesetzt, 3,5 Millionen PET-Flaschen pro Jahr zu recyceln, daraus 35.000 Tonnen lebensmitteltaugliches rPET herzustellen und dabei 80.000 Tonnen CO2 einzusparen. BariQ liefert das lebensmitteltaugliche rPET an namhafte Produzenten und Markeninhaber in Europa und der ganzen Welt.