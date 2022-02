SOEX unterzeichnet Vertrag mit Renewcell

Erste Gespräche zwischen SOEX und dem Tech-Unternehmen Renewcell aus Schweden begannen bereits 2014 – als sich Renewcell noch in der Laborphase befand. Als traditioneller Alttextilsammler, -sortierer und -recycler hat SOEX früh an die Innovation von Renewcell geglaubt: „Renewcell hat uns einen möglichen Weg für eine nachhaltige Lösung für textile Abfälle aufgezeigt, den wir bei SOEX für sinn- und wertvoll für die Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie ansehen“, sagt Walter J. Thomsen, Geschäftsführer von SOEX; und weiter: „Solange sich das ,design for recycling‘ in der Textilwirtschaft noch nicht durchgesetzt hat, sind Recycling-Lösungen wie die von Renewcell absolut wichtig, um kostbare Baumwollabfälle als Sekundärrohstoff in den Kreislauf der Textilherstellung zurückzubringen.“

Im Dezember 2021 kam es zur Vertragsunterzeichnung zwischen SOEX und dem schwedischen Unternehmen, um gemeinsam das Problem des Recyclings von textilen Abfällen anzugehen und eine nachhaltige Versorgung der Textilbranche mit Sekundärrohstoffen zu ermöglichen.

Denn nach Angaben der Europäischen Umweltagentur (EUA) fallen in Europa jedes Jahr mehr als fünf Millionen Tonnen Textilabfälle an. Und immer noch wird weniger als 1 Prozent der Kleidung zu neuer Kleidung recycelt. Das will Renewcell jetzt ändern und SOEX liefert den Stoff dafür. Zerschlissene Jeans, alte Baumwoll-T-Shirts oder andere zellulosehaltige Textilabfälle, die SOEX täglich weltweit einsammelt, wird das schwedische Unternehmen zu Circulose recyceln. Aus diesem Material können neue Fasern gewonnen und neues Garn gesponnen werden.

Circulose dient somit als biobasierter, gleichwertiger Ersatz für Frischfasern wie Baumwolle. Die Rohstoffe Öl und Holz werden so in die textile Wertschöpfungskette zurückgeführt. Aus den Textilabfällen, die SOEX sammelt, können mithilfe von Renewcell also am Ende wieder neue Kleidungsstücke hergestellt werden – die Textilbranche kommt damit dem Ziel von einem geschlossenen Kreislauf näher. Erste Textilhandelsunternehmen wie H&M haben bereits Verträge mit Renewcell abgeschlossen und angekündigt, das Material Circulose in ihren Kollektionen zu verwenden, um Rohstoffe zu schonen und letztlich die Umweltauswirkung des Unternehmens zu verbessern.