Neues Unternehmen in Bremerhaven erweitert Nehlsen-Gruppe

Die entsprechenden Verträge wurden Mitte Dezember 2021 unterzeichnet. Das Unternehmen, das sowohl seinen Namen als auch den Sitz im Fischereihafen behalten wird, bietet vor allem Aus- und Weiterbildungen von Kraftfahrerinnen und Kraftfahrern an. Die bundesweiten Schulungen sollen in Zukunft sowohl Nehlsen-intern als auch extern angeboten werden. Darüber hinaus verfügt die Weko über eine große Freifläche, die als Übungsgelände für Rangier- und Fahrübungen sowie für Gabelstapler- und Kranausbildungen genutzt werden kann.

Der Standort bleibt erhalten und das komplette Gelände wird weiterhin genutzt. Zudem werden alle Angestellten übernommen. Geplant sind zudem der fortlaufende Ausbau des Verwaltungs- und Schulungspersonals sowie die Eröffnung eines weiteren Standorts in Bremen im Laufe des Jahres 2022. Zur Eingliederung in die Gruppe wird die Geschäftsführung durch Mareike Clausen bekleidet, die bei der Nehlsen-Tochter Nehlsen Kanal- und Abwasserservice GmbH & Co. KG als Prokuristin tätig ist und die neue Aufgabe erst einmal zusätzlich übernehmen wird.

„Wir freuen uns, dass Nehlsen mit diesem Erwerb nicht nur sein Angebotsportfolio erweitert, sondern auch das interne Fort- und Weiterbildungsangebot erheblich ausbaut. Angesichts der seit Jahren schwieriger werdenden Suche nach Berufskraftfahrenden ist dieser Schritt eine gezielte Investition in die Zukunft“, so Dirk Peter, Vorstand der Nehlsen AG zu dem neuen Unternehmen in der Nehlsen-Gruppe.