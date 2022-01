Starlinger: Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage in die Türkei

Die RecoSTAR PET 215 iV+ ist die erste Starlinger Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage in der Türkei. Sie ist mit einem der größten Extruder ausgestattet, die Starlinger recycling technology zur Zeit anfertigt, und produziert bis zu 2.400 kg lebensmitteltaugliches rPET in der Stunde. Die Zulassung für das Projekt durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA ist gerade in Arbeit.

“Başatlı gehört zu den Pionieren des PET-Bottle-to-Bottle-Recyclings in der Türkei. Wir freuen uns, dass sie für ihr ehrgeiziges Projekt auf eine PET-Recyclinganlage von Starlinger setzen”, sagt Paul Niedl, kaufmännischer Leiter von Starlinger recycling technology. “Mit dieser Investition leistet Başatlı einen wesentlichen Beitrag zur Errichtung eines PET-Flaschen-Recyclingsystems in der Türkei.”

1953 gegründet, fertigt das Familienunternehmen Başatlı Boru Profil San.Tic.A.Ş. mit Sitz in der Provinz Kocaeli Stahlrohre, Profile und Bleche für die Industrie. Seit 2019 ist das Unternehmen am PET-Recyclingmarkt tätig und stellt PET-Flakes aus Flaschen und Verbraucherabfällen her. Die rPET-Flakes werden für die Produktion von Non-Food-Verpackungen, Fasern und Umreifungsbändern aus PET verwendet. Die lebensmitteltauglichen rPET-Pellets, die auf der von der FDA, EFSA sowie von diversen Markeninhabern zugelassenen Starlinger-Recyclinganlage hergestellt werden, werden an die Bottle-to-Bottle-Industrie geliefert und für die Preform-Produktion verwendet.