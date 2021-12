PreZero stellt alternatives Verpackungsmaterial vor

Dass die Ergebnisse in Rekordzeit umgesetzt werden konnten, sei auch auf die neue Art der Kooperation mit dem Konsumgüterhersteller Procter & Gamble zurückzuführen. Im Rahmen einer gemeinsamen Keynote mit dem Titel „Die transformative Kraft von nachhaltigen Partnerschaften“ gaben Thomas Kyriakis, Vorstandsvorsitzender von PreZero, sowie Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung von Procter & Gamble DACH Einblicke in die Zusammenarbeit.

„Indem wir mit PreZero die Kreislaufwirtschaft fördern und Wertstoffe recyclen, leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zum schonenden Umgang mit Ressourcen. Mit P&G denken wir jetzt „Zusammenarbeit“ neu, kommen so unserer gemeinsamen Verantwortung als große Unternehmen nach und heben damit die Kreislaufwirtschaft auf ein völlig neues Level“, erklärt Thomas Kyriakis. Die beiden Unternehmen wollen über einen gegenseitigen Know-how-Transfer ihre jeweiligen Kompetenzen bündeln und als Pioniere innovative Nachhaltigkeitskonzepte vorantreiben.

Als ersten Meilenstein wollen die beiden Partner unter dem Motto „Papier verändert“ nachhaltige Primär- und Sekundärverpackungen kreieren, um diese erfolgreich am Markt zu etablieren. Als Basis dafür diene das nachweislich recyclebare Silphie-Papier der PreZero-Marke OutNature, das aus den Fasern der schnell nachwachsenden und bienenfreundlichen Silphie-Pflanze besteht. Bereits im Dezember 2021 sollen Displays der P&G Marken Gillette und Always aus Silphie-Papier über Lidl und Kaufland in den Handel kommen – an weiteren Einsatzmöglichkeiten werde aktuell gearbeitet.