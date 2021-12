Echtzeit-Anwendung zur Überwachung des Plastikflaschen-Recyclings

Unternehmen auf der ganzen Welt unterstützen ökologische Nachhaltigkeitsziele, indem sie Recycling-Einrichtungen für Plastikflaschen an öffentlich zugänglichen Orten wie Supermärkten aufstellen.

Diese Maschinen nutzen AIoT-Technik, um eine Echtzeit-Überwachung durchzuführen, um die Recyclingrate von Plastikflaschen zu erhöhen und die Umweltbelastung zu verringern. Advantech beteiligt sich aktiv an diesem Trend und arbeitet mit europäischen Partnern bei der Suche nach umweltverträglichen Lösungen zusammen.

Untersuchungen von Euromonitor International haben ergeben, dass Verbraucher auf der ganzen Welt im Jahr 2021 schätzungsweise 583,3 Mrd. PET-Flaschen kaufen werden. Die meisten dieser Flaschen landen auf Mülldeponien oder im Meer, wo sie den Boden, die Wasserwege und die Atmosphäre verschmutzen. Vor allem Plastikmüll im Meer wirkt sich akut nachteilig auf die Meeresökologie aus und verursacht erhebliche Umweltschäden. Um dieser Krise entgegenzuwirken, hat Deutschland im Jahr 2003 mit der Einführung eines Pfandsystems begonnen, um das Recycling von PET-Flaschen zu fördern. 38 weitere Länder haben ähnliche Systeme eingeführt. Advantech arbeitet seit 2018 mit einem der vielen europäischen Unternehmen zusammen, die sich an diesem Trend beteiligen.

Diese Zusammenarbeit soll Recycling-Lösungen hervorbringen, die mehr Unternehmen und Organisationen dabei helfen, unsere Umwelt zu schützen.

Yuan Lee, Product Sales Manager bei Advantech Europe, wies darauf hin, dass eine einfachere Teilnahme entscheidend für bessere Recycling-Quoten bei PET-Flaschen ist. Um bequemes Recyceln zu ermöglichen und den Zugang zu jeder Zeit und von überall zu gewährleisten, sind zahlreiche Recycling-Maschinen und IoT-Technik erforderlich. Die Beteiligung von Advantech am Aufbau und an der Anwendung solcher Recycling-Einrichtungen konzentriert sich auf den Einsatz von IoT-Technik, um Echtzeit-Überwachung und -Management sicherzustellen. Damit lassen sich auch Stillstandszeiten und Störungen durch volle Maschinen vermeiden.

Martin Böttner, IIoT Key Account Sales Head für die DACH-Region bei Advantech Europe, hat an diesem Projekt gearbeitet. Er schildert seine persönlichen Erfahrungen mit solchen Maschinen: „Wenn ein Benutzer, der eine Plastikflasche recyceln möchte, eine volle und damit außer Betrieb befindliche Maschine vorfindet, ist er gezwungen, das Personal zu benachrichtigen und darauf zu warten, bis die Maschine geleert ist. Dieser zeitaufwändige Prozess muss abgeschlossen werden, bevor die Flasche recycelt werden kann. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Aufwand die Recycling-Bereitschaft der Verbraucher verringert und dazu führt, dass die Flasche im Restmüll landet – was nicht gerade hilfreich ist.“

Kombiniert man PET-Flaschen-Recycling-Maschinen mit IoT-Technik ermöglicht dies den Verantwortlichen, den Status der Maschinen in Echtzeit zu überwachen, da Systeminformationen umgehend zur Verfügung stehen. Volle Maschinen können dann sofort vom Personal bearbeitet und entleert werden, was zu weniger Wartezeiten und einem effizienteren Flaschenrecycling führt. Dies ermutigt auch mehr Menschen zum Recyceln. Mit Blick auf die Zukunft wird diese Lösung die Verbraucher dazu bewegen, verantwortungsbewusst zu handeln und gemeinsam an einer ökologisch nachhaltigen Zukunft zu arbeiten.