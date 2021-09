Wasserstoff-Müllwagen für AGR

AGR präsentiert ihren neuen wasserstoffbetriebenen Überkopflader erstmals der breiten Öffentlichkeit auf der Hertener Fachmesse E-Motion am kommenden Sonntag auf dem Doncasterplatz (Zeche Ewald). Erst vor wenigen Tagen ist der H 2 -LKW laut AGR aus Belgien gekommen. Dort wurde der Überkopflader von E-Trucks Europe auf Wasserstoffantrieb (Brennstoffzelle) umgerüstet. Fahrgestell ist ein DAF Typ „Millenium X“; Hersteller des Aufbaus ist HS Fahrzeugbau. Der H 2 -Überkopflader ist nach Angaben von AGR europaweit das erste Sammelfahrzeug für Gewerbeabfall seiner Art. Die Umrüstung und der Probebetrieb werde mit EU-Mitteln von Interreg North West des Projekts Hector gefördert. Nach seiner Präsentation auf der E-Motion soll der (Probe-)Betrieb in den Städten Herten, Herne, Gelsenkirchen und Recklinghausen zur Sammlung von Gewerbeabfall beginnen.

„Wasserstoffbasierte Mobilität ist ein wichtiger Schritt hin zu einer emissionsfreien Sammellogistik. Mit dem Bau einer Produktionsanlage und einer Hochleistungstankstelle werden wir regional grünen Wasserstoff produzieren und auch für Dritte anbieten“, sagt AGR-Geschäftsführer Joachim Ronge. Bereits seit einigen Jahren setzt das Unternehmen acht wasserstoffbetriebene PKW als Dienstwagen ein.

Der Überkopflader wurde als Einzelanfertigung zunächst in den Niederlanden zu einem Fahrzeug mit Elektroantrieb umgerüstet, bevor er in Belgien dann mit der Brennstoffzellen-Technologie ausgerüstet wurde. Vier Tanks auf dem Dach des Fahrzeugs fassen etwa 20 Kilogramm Wasserstoff, der eine Reichweite des 300 kW starken Motors von fast 300 Kilometern ermöglicht. In den Brennstoffzellen wird der Wasserstoff mit Sauerstoff zusammengeführt. Durch diese chemische Reaktion entstehen Strom und – quasi als Restprodukt – Wasser. Der Strom wiederum treibt den Elektromotor an. Die Hubgerüst-Schüttvorrichtung kann frontal Abfallbehälter mit Größen zwischen 1,7 und 5 Kubikmetern Größe fassen. Bis zu 37 Kubikmeter Abfall passen in den Sammelbehälter.