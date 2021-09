Flexibles mobil-modulares Aufbereitungskonzept

Doppstadt Umwelttechnik will mit einem mobil-modularen Aufbereitungskonzept eine wirtschaftliche sowie rechts- und zukunftssichere Lösung bieten, um den wachsenden rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen der Branche zu begegnen.

MMAK steht für das sogenannte mobil-modulare Aufbereitungskonzept von Doppstadt, mit dem das Unternehmen in der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft flexible, wirtschaftliche und rechtssichere Lösungen anbieten will. „Wir arbeiten dabei nach dem Baukastenprinzip“, sagt Michael Zeppenfeldt, Vertriebsleiter Deutschland beim Anbieter. „Gemeinsam mit dem Kunden wählen wir die für seine Anforderungen benötigten Maschinen aus und stimmen diese optimal aufeinander ab.“ Alle Komponenten sind mobil und damit flexibel einsetzbar. Sie können daher individuell auf verschiedene Materialströme angepasst werden und auch in anderen Fraktionen innerhalb des Betriebs zum Einsatz kommen. Dank ihrer hohen Variabilität kann die Lösung zudem jederzeit neu konfiguriert, reduziert oder erweitert werden.

Eigenständige Aufbereitung auch für kleine Unternehmen

Da die einzelnen Komponenten des mobil-modularen Aufbereitungskonzepts außerdem wenig Platz benötigen und im Vergleich zu stationären Anlagen weniger Investitionskosten und Genehmigungsaufwand benötigen, sind sie gerade für kleine und mittlere Entsorgungsunternehmen geeignet. Diese können damit eigenständig Abfälle aufbereiten und müssen dafür nicht auf externe Anlagen ausweichen. Das senkt die Kosten und sorgt für gesteigerte Wirtschaftlichkeit und Unabhängigkeit.

Als dritter Vorteil neben Wirtschaftlichkeit und Flexibilität bietet das MMAK dem Betreiber ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Dafür hat Doppstadt zuletzt ein Gutachten bei einem unabhängigen Sachverständigen in Auftrag gegeben. Dieses bescheinigt dem mobil-modularen Aufbereitungskonzept die Einhaltung aller Vorgaben nach Paragraph 6 der Gewerbeabfallverordnung. „Durch dieses Zertifikat sind unsere Kunden auf der sicheren Seite: Wer sich für unser Konzept entscheidet, bekommt eine zu 100 Prozent rechtskonforme Anlage“, sagt Zeppenfeldt.

Das mobil-modulare Aufbereitungskonzept von Doppstadt eignet sich dank seiner vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten für viele Anwendungsbereiche. Es meistert unter anderem die Aufbereitung von Bau- und Abbruchabfällen sowie die Vorbehandlung von Gewerbeabfällen. Auch bei der Störstoffentfrachtung von Bioabfällen und Siebüberläufen kommt die smarte Lösung erfolgreich zum Einsatz.